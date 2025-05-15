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Ціни уже злетіли на 150%: українці змушені масово економити на харчах

Руслана Заклінська
15 травня 2025, 05:22
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Через падіння доходів 46% українців економлять на харчах, навіть середній клас переходить на хліб та овочі, зазначив економіст Олег Пендзин.
Ціни уже злетіли на 150%: українці змушені масово економити на харчах
Українці "тікають" з преміум-сегменту / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Пендзина:

  • Овочі борщового набору за рік подорожчали на 150%
  • М'ясо, молочні продукти та риба дорожчає повільно
  • 46% українців почали економити на харчах

Борщовий набір загалом за рік подорожчав на 150%. Преміум-сегмент (м’ясо, молочні продукти, риба) в Україні дорожчає повільніше, оскільки з нього "втікають" споживачі. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Домашня ковбаса за рік подорожчала на приблизно 6%, сало – на 2,5%, твердий і м’який сир – на 9-12%. Це "стрімко"? Ні. Щоправда, морква у нас подорожчала на 350%, буряк – на 200%, картопля – на 70%. У нас борщовий набір за рік подорожчав на 150%", - зазначив він.

Пендзин зауважив, що в Україні формується різкий контраст між дорогим сегментом (м'ясо, риба, молочка) і дешевим (хліб, крупи, овочі). З огляду на падіння реальних доходів, навіть представники середнього класу, які раніше не економили на їжі, змушені переходити на дешевші продукти.

Загальна інфляція в Україні за рік склала 14,6%. За даними Центру Разумкова, 46% українців вже економлять на харчах, шукаючи дешевші альтернативи.

"Наш середній клас потихеньку сповзає на овочі і хліб, на яких і так традиційно сидять малозабезпечені верстви населення. Через це на дешевому сегменті створюється потужний додатковий попит, який до того ж накладається на неврожай минулого року. І тому ми маємо захмарні ціни на овочеву групу", - пояснив Пендзин.

За його словами, це призвело до перенасиченого попиту на хліб, крупи й овочі, що й спричинило різке зростання цін у цьому сегменті. Водночас преміум-сегмент майже не дорожчає, бо попит на нього падає.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

"Дорогий сегмент, з якого люди тікають, бо немає грошей, росте дуже мало. Як я сказав, домашня ковбаса подорожчала на 6% за рік при загальній інфляції 14,6%. Сало – всього 2,5% росту", - додав економіст.

Також Пендзин зазначив, що влітку очікується здешевлення овочів. Проте восени ситуація може змінитися залежно від врожаю та погодних умов.

"А що українців неприємно здивує ціною, ми дізнаємося у вересні. Від того, що буде влітку, дуже залежатиме взагалі все. На жаль, ми дуже залежні від погодних умов. Тому відповідь на це запитання я перенесу на вересень", - сказав експерт.

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними:

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, цього року полуниця суттєво подорожчала — навіть у сезон її продають по 180–250 грн/кг. Аналітик УКАБ Максим Гопка прогнозує, що в червні, з початком масового збору ягід і надходженням імпорту, ціна може знизитися до 80–130 грн/кг.

Також протягом останнього місяця в Україні значно зросли ціни на свинину — вартість ошийка зросла на 20% і сягнула 330 грн/кг, повідомляє УКАБ. У річному вимірі зростання становить 39%.

Крім цього, на тлі рекордного зростання цін на яйця у США, де десяток коштує близько 310 гривень у перерахунку, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин запевнив, що в Україні такої "яєчної епопеї" не буде. За його словами, ціна на яйця за 100 гривень точно не перевалить.

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Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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