"Готуємося до шалених цін": які фрукти та овочі вбили заморозки в Україні

Фермери сподіваються, що деякі рослини можуть відновитися після заморозків, якщо пошкодження не зачепили кореневу систему.

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В Україні прогнозується неврожай овочів і фруктів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Який овоч може бути в дефіциті через заморозки

Що буде з урожаєм полуниці

Весняні заморозки завдали значної шкоди сільськогосподарським культурам в Україні. Фермери скаржаться, що через похолодання є ризик втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочевих культур.

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У соцмережах фермери публікують кадри знищених морозом рослин.

Зокрема, користувачка Tik Tok Катерина з Бериславського району на Херсонщині показала, який вигляд має розсада помідорів після заморозків.

Користувачка Tik Tok Вікторія Стаднікова з Дніпропетровської області пише, що варто готуватися до "шалених цін на заморські овочі та фрукти".

Жителі Вінницької області рятували свою полуницю від заморозків.

Фермер із Львівської області також показав своє поле полуниці, яке постраждало від раптового похолодання.

"Обіцяли +3, є мінус 1. Так, все не вкрито, масове цвітіння", - коментує чоловік.

Фермери сподіваються, що деякі рослини можуть відновитися після заморозків, якщо пошкодження не торкнулися кореневої системи.

Як писав Главред, весняні заморозки в ніч на 28 квітня негативно вплинули на українські сади. Температура повітря місцями знизилася до -5...-6 градусів, що спричинило значні пошкодження плодів. Найбільше скарг надійшло з Вінницької області.

Заморозки зачепили не тільки кісточкові фрукти, а й яблуневі та грушеві сади, які зазвичай вважаються більш стійкими до холодів. Крім того, частина врожаю садової суниці зазнала пошкоджень, що може вплинути на врожай ягід у цьому сезоні.

Тим часом із понеділка, 5 травня, в Україну прийде холодна повітряна маса, тому температура різко знизиться. За словами синоптика Наталії Діденко, сьогодні в західних, північних, більшості центральних областях України значно похолодає.

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