Залишилося владнати "незначні деталі": Україна погодилася на план США - CBS News

Проте російська сторона все ще зберігає мовчання.

https://glavred.net/ukraine/ostalos-uladit-neznachitelnye-detali-ukraina-soglasilas-na-plan-ssha-cbs-news-10718711.html Посилання скопійоване

Україна погодилася на мирну пропозицію США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram

Ключові тези:

Україна попередньо погодилася на мирну пропозицію

Залишилися лише "незначні деталі"

Рустем Умєров підтвердив спільне розуміння щодо пропозиції

Україна дала попередню згоду на мирну пропозицію, напрацьовану під час консультацій у Женеві за посередництва адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомив неназваний високопосадовець США у коментарі CBS News, зазначивши, що сторони вже узгодили основні положення документа, а остаточно врегулювати потрібно лише дрібні технічні моменти.

За словами американського чиновника, українська сторона "погодилася на мирну угоду", і нині триває робота над уточненням окремих пунктів, які не впливають на загальну структуру домовленостей.

відео дня

На підтвердження цього CBS News також цитує секретаря РНБО України Рустема Умєрова, який заявив, що між делегаціями досягнуто "спільного розуміння щодо ключових умов" пропозиції, сформованої під час зустрічей у Женеві. Водночас він наголосив, що низка деталей ще потребує узгодження перед тим, як документ зможуть передати на затвердження президентам України та США.

За даними американських ЗМІ, консультації в Женеві стали частиною ширшого дипломатичного процесу, у межах якого Вашингтон намагається прискорити підготовку рамкової угоди для припинення війни. Умєров висловив сподівання, що подальші кроки будуть узгоджені найближчим часом, а Київ розраховує на підтримку європейських партнерів у фіналізації домовленостей.

Поки що Росія офіційно не коментувала заяви про досягнутий прогрес у переговорах, хоча Москва очікує на результати консультацій між США, Україною та європейськими країнами, які мають бути передані їй найближчим часом.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Підготовка мирного плану - думка експерта

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" і керівник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главред зазначив, які елементи "мирного плану" Трампа можуть бути втілені в життя, якщо документ затвердять. Він вважає, що пункти, які стосуються територіальних питань і зменшення чисельності армії, найімовірніше, буде реалізовано. Водночас, на його думку, вимога про офіційний статус російської мови до остаточної версії угоди, найімовірніше, не увійде.

Мирний план США - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що європейські лідери вітають постійні зусилля США щодо припинення війни в Україні. Водночас європейські лідери звернули увагу на те, що представлений США план потребує додаткового опрацювання.

Як повідомлялося раніше, президент США заявив, що Україна має ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: CBS News CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред