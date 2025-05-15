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"Ціни на м'ясо підштовхують до вегетаріанства": чи дешевшатиме популярний продукт

Анна Ярославська
15 травня 2025, 02:46
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В Україні справді зменшується поголів'я, але зменшення пропозиції м'яса компенсується падінням попиту.
Олег Пензін, м'ясо
Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи дорожчатиме м'ясо
  • Що може стимулювати зростання цін на м'ясо

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо в Україні та чи варто чекати зниження вартості цього продукту.

За його словами, через зниження попиту м'ясо дорожчатиме, але незначним чином.

"Ціни на м'ясо вже підштовхують до вегетаріанства. І це означає, що вони надто зростати не будуть, бо на м'ясо буде зменшуватися попит", - сказав Пендзин під час чату на Главреді.

Експерт додав, що в Україні дійсно зменшується поголів'я, але зменшення пропозиції м'яса компенсується падінням попиту.

"І падіння попиту в нас на преміум сегмент таке, що ціни на м'ясо особливо не ростуть. Вони зростають набагато менше, ніж загальний рівень інфляції. І так буде й надалі, доки в нас будуть "заморожені" соціальні стандарти, доки не зростатимуть доходи малозабезпечених верств населення, доки стагнуватиме середній клас", - резюмував Пендзин.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Дивіться відео - Чат з Олегом Пендзиним на Главреді, під час якого він дав прогноз щодо економічної ситуації:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

З кожним місяцем ціни на продукти в Україні продовжують вражати стрімким зростанням. У травні на цінниках збільшилася вартість навіть базових продуктів.

Як писав Главред, в Україні зростають ціни на всі види м'яса. У травні окремі позиції додали в ціні до 30 грн за кілограм. Зокрема, подорожчали свинина і курятина. Серед причин підвищення цін - подорожчання логістики, енергоресурсів і кормів, а також зниження поголів'я.

Ціни на окремі сорти сала досягли історичного максимуму. У середньому, у травні ціна сала становить 238,50 гривень, тоді як минулого місяця 1 кілограм цього продукту можна було купити за 236,77 гривень.

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Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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