Ціна на газ для українців у 2022 році зросте до 17 грн за куб - прогноз експерта

Ціни на газ в Україні залежатимуть від низки факторів / Фото pixabay

Тарифи на газ в Україні в 2022 році залежатимуть від того, чи збережеться транзит російського газу українською ГТС і від запуску газопроводу Північний потік-2. Директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики Валентин Землянський не виключає, що ціна на газ для населення може зрости щонайменше удвічі.

"Якщо запуск СП-2 відбудеться, ціни на газ до кінця опалювального сезону зафіксуються на рівні близько 500-550 доларів за 1000 кубометрів, і, можливо, до літа, вони знову підуть вниз і опустяться до 300 доларів", - сказав експерт в коментарі Главреду.

Що стосується транзиту газу через Україну, то, найімовірніше, повністю зупинений він не буде, але може істотно скоротитися. В результаті в Україні виникне проблема, яким чином імпортувати блакитне паливо.

"А оскільки з поточного опалювального сезону Україна ризикує вийти практично з порожніми сховищами газу, то для нормального проходження опалювального сезону Україні потрібно буде закачати в сховища не менше 10 мільярдів кубів", - сказав Землянський.

Він додав, що такий обсяг газу на ринку знайдеться, але питання поставок блакитного палива лежить більше в політичній сфері. За його словами, це можливо лише у випадку, якщо градус напруги між Києвом і Москвою знизиться і з'явиться вікно для можливості переговорів про прямі поставки газу з РФ.

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Експерт припустив, що транзит українською ГТС впаде вдвічі. Газпром буде виконувати свої фінансові зобов'язання і оплачувати контрактні потужності, але при цьому обсяги можуть бути нижчими за передбачені поточним контрактом 40 мільярдів кубометрів.

Крім того, Україна зобов'язалася продавати половину газу, що видобувається на території України, на біржі. Тому також невідомо, як буде формуватися ціна на газ в Україні та якою буде ціна блакитного палива для кінцевого споживача.

"З урахуванням прогнозу за ціною в 500-550 доларів, ціна на газ в 2022 році при найоптимістичнішому сценарії може збільшитися щонайменше вдвічі. При песимістичному - вона може бути ще вищою через прив'язку цін до європейського ринку. Власне, цей сценарій вже реалізується в промисловості, яка платить по 40 доларів за куб - в цьому випадку можна говорити про ціну для населення в 15-17 гривень за кубометр", - резюмував Землянський.

Як повідомляв Главред, в Україні виробники кондитерських виробів почали припиняти виробництво деякого асортименту. Причина - значне подорожчання газу. Вартість блакитного палива для промисловості перевищила 70 тис. грн за тисячу кубометрів.

Крім того, в Україні в січні 2022 року можуть початися перебої з поставками хліба. Пов'язано це з подорожчанням газу. Вартість блакитного палива для хлібопекарської галузі на початок наступного року становитиме 52 грн за кубометр.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ або надавати цільову фінансову допомогу для стабільності виробництва.

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