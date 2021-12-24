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Залишимося без солодощів: десятки кондитерських компаній призупиняють роботу через дорогий газ

24 грудня 2021, 11:07

Низка виробників кондитерських виробів частково зупиняє роботу через надвисокі ціни на газ. При такій собівартості продукція буде незатребуваною.

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Виробляти і продавати кондитерку за економічно обґрунтованими цінами вже стало дуже важко / ua.depositphotos.com

В Україні виробники кондитерських виробів почали припиняти виробництво деякого асортименту. Причина - значне подорожчання газу. Вартість блакитного палива для промисловості перевищила 70 тис. грн за тисячу кубометрів.

Президент профільної асоціації Укркондпром Олександр Балдинюк заявив, що бізнес стає нерентабельним, передає UBR.

"При вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн кондитерським компаніям простіше згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках", - сказав Балдинюк.

В цілому, галузь вже кілька місяців перебуває на межі рентабельності. Оскільки вартість газу цього року зростала щомісяця, починаючи з січня.

Минулого місяця виробники купували газ в середньому по 40 тис. грн за тисячу кубометрів, а в грудні ціна досягла 55 тис. грн.

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До слова, асоціація Укркондпром включає 27 учасників, серед яких значиться і корпорація Рошен п'ятого президента України Петра Порошенка.

Серед найбільших учасників асоціації: АВК Конфекшинері, Монделіс Україна, Нестле Україна, Рівненська кондитерська фабрика, Житомирські ласощі та інші.

Як повідомляв Главред, в Україні в січні 2022 року можуть початися перебої з поставками хліба. Пов'язано це з подорожчанням газу. Вартість блакитного палива для хлібопекарської галузі на початок наступного року становитиме 52 грн за кубометр.

Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ або надавати цільову фінансову допомогу для стабільності виробництва.

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