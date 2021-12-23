У Зеленського попередили про зростання тарифів на комуналку в 2022 році

Комунальні тарифи можуть зрости на 10-11%. За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, мова йде про тарифи на розподіл і доставку газу.
У новому 2022-му році в Україні можуть вирости деякі комунальні тарифи в рамках інфляційних очікувань.
В Офісі президента припускають, що тарифи в Україні можуть зрости на 10-11%, розповіли в програмі Сніданок з 1+1.
За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, мова йде про тарифи на розподіл і доставку газу.
Що стосується вартості самого блакитного палива, то до кінця опалювального сезону його ціна залишиться без змін - на рівні восьми гривень для населення.
В Офісі президента зазначили, що для компенсації різниці вартості кубометра газу з бюджету місцевим радам виділено 27 мільярдів гривень.
Як повідомляв Глпвред, голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.
Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня можуть накрутити тарифи за доставку газу.
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