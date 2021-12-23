У Зеленського попередили про зростання тарифів на комуналку в 2022 році

Українців попередили про зростання комунальних тарифів / Фото ua.depositphotos.com

У новому 2022-му році в Україні можуть вирости деякі комунальні тарифи в рамках інфляційних очікувань.

В Офісі президента припускають, що тарифи в Україні можуть зрости на 10-11%, розповіли в програмі Сніданок з 1+1.

За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, мова йде про тарифи на розподіл і доставку газу.

Що стосується вартості самого блакитного палива, то до кінця опалювального сезону його ціна залишиться без змін - на рівні восьми гривень для населення.

В Офісі президента зазначили, що для компенсації різниці вартості кубометра газу з бюджету місцевим радам виділено 27 мільярдів гривень.

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Як повідомляв Глпвред, голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня можуть накрутити тарифи за доставку газу.

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