У січні 2022 українцям загрожує дефіцит хліба

Хлібопекарі України заявили про можливі збої у виробництві через ціни на газ / ua.depositphotos.com

В Україні в січні 2022 року можуть початися перебої з постачанням хліба. Пов'язано це з подорожчанням газу. Вартість блакитного палива для хлібопекарської галузі на початок наступного року становитиме 52 грн за кубометр.

Як пише Економічна правда, Асоціації хлібопекарської галузі звернулися до президента Володимира Зеленського та Кабміну з проханням забезпечити "пільговий" газ або надавати цільову фінансову допомогу для стабільності виробництва.

85 підприємств, які входять в асоціації, просять дати їм можливість купувати газ за пільговою ціною, як це роблять постачальники тепла та гарячої води. Йдеться про 10-12 млн кубів на місяць.

Зазначається, що різко підняти ціни на хлібобулочні вироби не вийде, оскільки вже підписано контракти з рітейлерами. Таким чином, деяким підприємствам доведеться закритися, або працювати у збиток.

"Такий стан речей найближчим часом невідворотно спровокує перебої у виробництві хліба та його постачаннях в торгові заклади, неминуче виникнення соціальної напруги в суспільстві та інших негативних наслідків економічного і соціального характеру", – йдеться у зверненні.

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Зазначимо, що у своєму виробництві хлібопекарні використовують газ. Через рекордний зліт цін на енергоресурси собівартість виробництва різко зросла.

Крім того, Україна може зіткнутися з дефіцитом якісного борошна для випічки хліба і хлібобулочних виробів. За словами виробників, перші ознаки його вже спостерігаються. Це може призвести до серйозного подорожчання хліба.

Як повідомляв Главред, в Україні за рік ціна пшеничного хліба з борошна вищого сорту злетіла на 21,7%. Зараз хліб можна купити від 31,57 грн за 1 кг. Як зазначають експерти, до кінця року хліб в Україні подорожчає ще на 5-10%.

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