Українцям накрутять тарифи на комуналку: коли чекати рекордного подорожчання

Тепло до кінця опалювального сезону подорожчає на 16% / УНІАН

У 2022 році українці отримають платіжки за комунальні послуги з новими сумами.

Як прогнозують експерти, варто очікувати зміни цін на всі комунальні послуги, які можуть зрости на 6%, пише Vesti.ua.

Підвищення тарифів пов'язують з тим, що підприємства будуть змушені піднімати тарифи у зв'язку із зростанням зарплат для співробітників.

У той же час опитані експерти вважають, що в цілому тепло до кінця опалювального сезону подорожчає на 16%. До всього, в січні і в лютому на українців чекає холодна погода, тому платіжки істотно "поважчають". Але пік зростання тарифів чекає Україну навесні.

Крім того, поки не вирішено питання і з платою за транспортування газу, яку газівники хочуть підняти з січня. З 1 грудня це питання знаходиться на розгляді в НКРЕКП.

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Також приблизно на 28% можуть зрости ціни на воду. Про це вже заявляли водоканали, які повинні платити за світло за тарифами для бізнесу – 5,9 грн.

Зазначається, що з 1 січня, за прогнозами Міненерго, ціни на всі комунальні послуги можуть зрости на 6%. Підприємства будуть змушені піднімати тарифи у зв'язку із зростанням зарплат для співробітників.

Хоча вже в грудні кияни отримали нові платіжки з абонплатою, яка включає в себе витрати Київтеплоенерго на обслуговування загальних приладів обліку, а також витрати на зарплати, на формування платіжних документів.

"Абонентну плату виставлятимуть за постачання тепла, гарячої води, послуг водоканалів та вивезення ТПВ. Додатково платіжка вийде на 111,7 грн більше з однієї квартири. В цілому українці заплатять щомісяця на 2,01 млрд грн більше за комунальні послуги", – пояснив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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