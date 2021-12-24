У РФ назвали умову початку переговорів щодо подальшого транзиту газу через Україну

У РФ оцінили перспективи переговорів щодо транзиту газу / Reuters

У Росії прокоментували питання початку переговорів з приводу продовження транзиту газу через Україну.

За словами директора другого департаменту країн СНД російського Міністерства закордонних справ Олексія Поліщука, про це можна буде говорити, коли буде відомо, "хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах і на яких умовах", повідомляє РІА Новості.

Російський чиновник зазначив, що "переговори про продовження транзиту можна вести тільки тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах і на яких умовах. Тема транспортування в такому випадку вторинна".

Представник МЗС РФ додав, що питання транзиту газу через Україну носить виключно комерційний характер і що Київ нібито переслідує "політичні цілі", коли ставить питання про продовження договору до його терміну його закінчення.

Транзит газу через Україну

Угода Газпрому і Нафтогазу на прокачування газу в Європу закінчується в 2024 році. У свою чергу ФРН в обмін на запуск СП-2, повинна допомогти Києву зберегти транзит газу строком на 10 років.

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Газпром відмовлявся збільшувати обсяги прокачування газу через Україну.

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