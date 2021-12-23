У Нафтогазі попередили про нові тарифи: коли змінять ціни на газ

Юрій Вітренко розповів про ціну на газ у 2022 році / УНІАН

Голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.

В інтерв'ю РБК-Україна він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.

"Ми це моніторимо, якщо чесно, показуємо навіть в уряді, депутатам, регулятору. Але у нас немає повноважень з цим щось робити. Крім того, у нас ринок. Ми продали за оптовою ціною всім однаково, а далі вони продають, як хочуть", - розповів він.

Глава Нафтогазу зазначив, що в регіонах перепродують газ за дуже різними цінами - 7,88, 7,18, але є і по 13,5, як у Херсоні.

"Тому точно ми не можемо сказати, яка буде ціна в травні. Кожен буде ставити свою ціну, навіть якщо ми будемо пропонувати однакову ціну на оптовому ринку", - підкреслив він.

Реклама

"Яка буде ціна за цими річними контрактами? Ну, по-перше, навіть зараз ціни різні. Нафтогаз створив балансуючу групу і в рамках балансуючої групи ми пропонуємо постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ по 7,42 гривень/кубометр", - додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше в Нафтогазі заявили про те, що тариф на газ для абонентів, які користуються послугою постачальника останньої надії може змінюватися.

Як і чому змінюється тариф ПОН

Тариф розраховують на щомісячній основі за спеціальною формулою, розробленою в рамках Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника" останньої надії", затвердженого постановою КМУ від 30.09.2015 № 809.

"Тому у формулу ціни для клієнтів ПОН закладаються певні ризики. Також формула враховує такі фактори як фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро і ряд інших ринкових факторів", - йдеться у відповіді компанії.

У Нафтогазі додали, що ПОН – це тимчасове страхування на ринку постачання газу побутовим клієнтам. Постачальник, що виконує цю функцію, повинен бути надійним, фінансово стабільним, повинен мати операційну здатність і великі обсяги газу про запас, щоб у випадках, коли сотні тисяч клієнтів залишаються без Постачальника, мати можливість їх обслуговувати.

Читайте ще: