Ціни на бензин зросли: експерт сказав, чи чекати різкого стрибка цін на продукти

Анна Ярославська
11 березня 2026, 11:57
Помітне подорожчання продуктів можливе лише при зростанні цін на паливо приблизно на 50% і більше.
Ціни на продукти
Зростання цін на бензин в Україні: що буде з вартістю продуктів

Коротко:

  • Подорожчання палива вже впливає на логістику і тарифи на перевезення
  • Нинішня ситуація може призвести лише до помірного зростання цін
  • На подальшу динаміку цін впливатиме ситуація на Близькому Сході
  • Собівартість врожаю 2026 року може зрости

Підвищення цін на бензин в Україні на 5–8 гривень не матиме істотного впливу на вартість виробництва продуктів харчування. Очікувати помітного зростання цін можна лише при значному стрибку вартості палива — приблизно на 50% і більше. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, значна частина продукції була вироблена або заготовлена раніше, коли частка палива у собівартості була відносно невеликою. Тому нинішнє подорожчання бензину поки що не має серйозного впливу на ціни.

При цьому експерт зазначив, що зростання цін на паливо вже починає відбиватися на логістиці. Компанії, що займаються перевезеннями і дистрибуцією, поступово підвищують свої тарифи, що може частково вплинути на кінцеву вартість товарів.

Також слід зазначити, що важливою складовою цін на продукти є вартість енергоносіїв, оскільки генератори працюють на паливі, і витрати на виробництво енергії позначаться на кінцевій ціні.

"У виробничому процесі частка палива не велика, тому цей фактор істотно не позначиться на ціні. Але подорожчання палива відіб'ється на вартості логістики, а також на вартості продукції тих підприємств, які використовують генератори як додаткове джерело електроенергії", - пояснив експерт.

В цілому, за оцінкою Марчука, нинішнє підвищення цін на паливо може призвести лише до помірного зростання вартості продуктів - приблизно на 2-3%.

"Якби ціни на паливо зросли на 50%, тоді подорожчання було б відчутним, а так, поки що будемо спостерігати лише помірне підвищення цін на продукти", - сказав експерт.

Він додав, що набагато більший вплив вартість палива може мати на продукцію наступного сезону. Зараз в Україні починається посівна кампанія, тому подальше подорожчання палива може закладатися в собівартість врожаю 2026 року.

Водночас прогнозувати ситуацію поки що зарано. За словами Марчука, на ціни також впливатимуть події на Близькому Сході, а також погодні умови. Якщо клімат виявиться сприятливим і врожай буде хорошим, вплив дорогого палива може бути менш помітним. Однак при поганому врожаї і високих цінах на паливо вартість продуктів може зрости значно.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни в Україні - останні новини

Як писав Главред, вартість палива на українських заправках помітно зросла і продовжує зростати. Зокрема, ціна дизеля за короткий час збільшилася приблизно на 5 гривень за літр.

Аналітик УКАБ Максим Гопка повідомив, що ескалація на Близькому Сході в поєднанні з внутрішніми економічними факторами спровокує хвилю зростання цін на продукти в Україні. Під ударом опиняться насамперед імпортні овочі, м'ясо та молочна продукція.

В Україні фіксується дефіцит гречки, тому зростанню цін сприятиме поступове скорочення запасів цієї крупи. Про це заявила доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

Цього тижня в Україні знизилися ціни на моркву. Як повідомили аналітики проекту EastFruit, це сталося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

