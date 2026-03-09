Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

Експерт зауважив, що раніше світовий ринок нафти навіть був профіцитний.

Коли можуть впасти ціни на бензин / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Ціни на пальне в Україні можуть впасти

Для цього потрібно, щоб вартість нафти знизилася близько до 60 доларів

Ціни на бензин та дизель в Україні можуть наблизитись знову до тих, які були до подій в Ірані, але для цього є певні умови. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі Київ24.

За його словами, головне, щоб нафта повернулася до тих цін, які були до подій в Ірані.

"Якщо нафта повернеться у коридор, де вона була, близько 60 доларів, то у нас ціни також повернуться, ну, дуже близько до тих, які були (50-60 грн)", - наголосив він.

Експерт також додав, що до подій в Ірані світовий ринок був профіцитний і навіть був прогноз на зниження цін, але ситуація різко змінилась.

"Але сталося не так, як гадалося. І якщо зараз все трохи владнається, то можливе різке зниження ціни світової", - підсумував Льоушкін.

В Україні можливий дефіцит бензину

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев говорив, що через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому Сході доведеться скоротити.

За його словами, через це буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.

"На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні", - наголосив він.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник групи компаній "Прайм" раніше заявляв, що бензин і дизель в Україні можуть подорожчати на 14-15 грн. Водночас газ може додати в ціні 20 гривень.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що вартість дизельного палива на світовому ринку збільшилася приблизно на 280 доларів за тонну — це майже 30%. У перерахунку на українську роздрібну ціну це близько 13 гривень на літрі.

Крім того, Дмитро Льоушкін розповідав, що за негативного сценарію ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

