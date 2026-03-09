Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

Марія Николишин
9 березня 2026, 11:55
Експерт зауважив, що раніше світовий ринок нафти навіть був профіцитний.
Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін
Коли можуть впасти ціни на бензин / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Ціни на пальне в Україні можуть впасти
  • Для цього потрібно, щоб вартість нафти знизилася близько до 60 доларів

Ціни на бензин та дизель в Україні можуть наблизитись знову до тих, які були до подій в Ірані, але для цього є певні умови. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі Київ24.

За його словами, головне, щоб нафта повернулася до тих цін, які були до подій в Ірані.

відео дня

"Якщо нафта повернеться у коридор, де вона була, близько 60 доларів, то у нас ціни також повернуться, ну, дуже близько до тих, які були (50-60 грн)", - наголосив він.

Експерт також додав, що до подій в Ірані світовий ринок був профіцитний і навіть був прогноз на зниження цін, але ситуація різко змінилась.

"Але сталося не так, як гадалося. І якщо зараз все трохи владнається, то можливе різке зниження ціни світової", - підсумував Льоушкін.

В Україні можливий дефіцит бензину

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев говорив, що через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому Сході доведеться скоротити.

За його словами, через це буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.

"На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні", - наголосив він.

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник групи компаній "Прайм" раніше заявляв, що бензин і дизель в Україні можуть подорожчати на 14-15 грн. Водночас газ може додати в ціні 20 гривень.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що вартість дизельного палива на світовому ринку збільшилася приблизно на 280 доларів за тонну — це майже 30%. У перерахунку на українську роздрібну ціну це близько 13 гривень на літрі.

Крім того, Дмитро Льоушкін розповідав, що за негативного сценарію ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта бензин ціни на нафту ціна бензина новини України Дмитро Льоушкін
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:41Україна
Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55Економіка
Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

10:41Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Останні новини

13:26

Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

13:13

Тараса Цимбалюка запідозрили в камінг-ауті: "Всі ми знаємо твій секрет"

13:05

"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

12:57

Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

12:45

Що покласти до Великоднього кошика у 2026 році: список обов'язкових продуктів

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
12:41

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:32

Син Наталії Сумської розповів про позицію Тоні Паперної: "Спосіб виживання"

12:28

У них все по поличках: три найорганізованіші знаки зодіаку

12:16

Як сказати "лучшее - враг хорошего" українською: єдиний правильний варіантВідео

Реклама
11:55

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55

Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"Відео

11:51

Навіть прикурювач є: в Китаї випустили найкращий телефон на випадок апокаліпсисуВідео

11:46

Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталіВідео

11:44

Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

11:22

Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

11:21

Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

11:13

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

10:54

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

10:49

Гороскоп на завтра 10 березня: Водоліям - сюрприз, Рибам - збитки

10:41

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

Реклама
10:27

"Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита

10:01

Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

10:00

Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

09:58

Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно нападВідео

09:35

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

09:22

"Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

09:16

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

09:06

Поминальні суботи Великого посту 2026 року: що важливо зробити

08:42

Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце "вдарить" найсильніше

08:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 березня (оновлюється)

08:36

Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

США наказали дипломатам терміново залишити Саудівську Аравію — NYT

08:02

Чергове потепління стосунків США-Росія: Денисенко пояснив, що це означаєПогляд

06:51

Окупанти посилили наступ, є просування: в DeepState назвали напрямок

05:33

Чому вхідні двері в СРСР відчинялися всередину: несподівана відповідь

05:00

ольори з минулого знову в моді: відтінки, які роблять інтер’єри стильними

04:30

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

03:16

"Оточений": Кріштіану Роналду показав усіх своїх жінок

03:00

Вчені розкрили правду про паралельні всесвіти — відповідь приголомшила всіх

Реклама
02:03

Стиляга на всі часи: Максим Галкін засвітився в несподіваному образі

01:33

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

08 березня, неділя
23:58

"Мій прайм-тайм": відома співачка показала себе на горщику

23:28

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

23:05

Археологи знайшли та скоштували 150-річний алкоголь: що пили на Дикому ЗаходіВідео

22:48

"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

22:27

Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

22:06

Що іноземці не розуміють в Україні - від візитів до гумору

22:01

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

21:24

Собака, яку приспали, несподівано нагадала про себе: неймовірна історія вразила Мережу

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти