Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Олексій Тесля
10 березня 2026, 23:21
На ситуацію одночасно впливають як міжнародні фактори, так і внутрішні економічні процеси.
Автозаправна станція
Українців попередили про нові ціни на АЗС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Ринок палива перебуває в нестабільному стані вже близько десяти днів
  • Найближчим часом ринок палива навряд чи повернеться до колишніх рівнів

Вартість палива на українських заправках помітно зросла і продовжує зростати. Зокрема, ціна дизеля за короткий час збільшилася приблизно на 5 гривень за літр.

Аналітик консалтингової групи Нафторинк Олександр Сиренко зазначив, що ринок палива перебуває в нестабільному стані вже близько десяти днів, повідомляє ТСН.

відео дня

За його словами, на ситуацію одночасно впливають як міжнародні фактори, так і внутрішні економічні процеси.

Одним з ключових факторів залишається курс гривні по відношенню до долара і євро, оскільки значна частина нафтопродуктів закуповується за кордоном. Будь-які коливання валюти безпосередньо відбиваються на вартості палива всередині країни.

На тлі різкого зростання цін представники влади провели зустріч з учасниками ринку, намагаючись обговорити можливі заходи реагування. Однак запропоновані механізми регулювання викликають дискусії серед фахівців.

Експерт також попереджає, що тиск на ціни може зберегтися, і найближчим часом ринок палива навряд чи повернеться до колишніх рівнів вартості.

"Поки люди купують паливо — це і є межа. Можу додати, що після зустрічі операторів ринку з урядовими чиновниками додали ще дві гривні до вартості пального, і це ще не останнє підвищення ціни. Я не хочу бути в ланцюжку коментаторів, які лякають людей вартістю по 100-150 гривень за літр. Але зауважу: поки у нас на кордоні висока вхідна вартість палива, цінники на заправках будуть рухатися як мінімум до цього рівня. Ніхто не буде працювати собі в збиток. Все це без прибутку для АЗС. Дешеві залишки пального ми вже майже "під'їли", і розраховувати на диво тут не варто", — підсумовує Олександр Сиренко.

Прогноз експерта: коли ціни на пальне досягнуть піку

Як повідомляв Главред, аналітик нафтового ринку Леонід Косянчук зазначив, що з 3 березня оптова вартість палива в Україні підскочила приблизно на 4 гривні за літр. За його словами, подальше подорожчання на АЗС буде залежати від ситуації в Ормузькій протоці. Реальний вплив на роздрібні ціни проявиться приблизно через два тижні, оскільки на заправках поки що продається пальне, закуплене раніше за нижчою ціною.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину і дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Інші новини:

Хто такий Олександр Сіренко?

Олександр Сіренко - український журналіст і аналітик, який обіймає посаду головного редактора галузевого видання "НафтоРинок". Спеціалізується на темах, пов’язаних із ринком нафтопродуктів, автозаправного ритейлу, енергетичної політики та паливної аналітики.

Долар перетнув відмітку 44 грн: скільки коштує валюта у банках

