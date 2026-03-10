Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Головне:
- Ринок палива перебуває в нестабільному стані вже близько десяти днів
- Найближчим часом ринок палива навряд чи повернеться до колишніх рівнів
Вартість палива на українських заправках помітно зросла і продовжує зростати. Зокрема, ціна дизеля за короткий час збільшилася приблизно на 5 гривень за літр.
Аналітик консалтингової групи Нафторинк Олександр Сиренко зазначив, що ринок палива перебуває в нестабільному стані вже близько десяти днів, повідомляє ТСН.
За його словами, на ситуацію одночасно впливають як міжнародні фактори, так і внутрішні економічні процеси.
Одним з ключових факторів залишається курс гривні по відношенню до долара і євро, оскільки значна частина нафтопродуктів закуповується за кордоном. Будь-які коливання валюти безпосередньо відбиваються на вартості палива всередині країни.
На тлі різкого зростання цін представники влади провели зустріч з учасниками ринку, намагаючись обговорити можливі заходи реагування. Однак запропоновані механізми регулювання викликають дискусії серед фахівців.
Експерт також попереджає, що тиск на ціни може зберегтися, і найближчим часом ринок палива навряд чи повернеться до колишніх рівнів вартості.
"Поки люди купують паливо — це і є межа. Можу додати, що після зустрічі операторів ринку з урядовими чиновниками додали ще дві гривні до вартості пального, і це ще не останнє підвищення ціни. Я не хочу бути в ланцюжку коментаторів, які лякають людей вартістю по 100-150 гривень за літр. Але зауважу: поки у нас на кордоні висока вхідна вартість палива, цінники на заправках будуть рухатися як мінімум до цього рівня. Ніхто не буде працювати собі в збиток. Все це без прибутку для АЗС. Дешеві залишки пального ми вже майже "під'їли", і розраховувати на диво тут не варто", — підсумовує Олександр Сиренко.
Прогноз експерта: коли ціни на пальне досягнуть піку
Як повідомляв Главред, аналітик нафтового ринку Леонід Косянчук зазначив, що з 3 березня оптова вартість палива в Україні підскочила приблизно на 4 гривні за літр. За його словами, подальше подорожчання на АЗС буде залежати від ситуації в Ормузькій протоці. Реальний вплив на роздрібні ціни проявиться приблизно через два тижні, оскільки на заправках поки що продається пальне, закуплене раніше за нижчою ціною.
Ціни на пальне - останні новини
Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину і дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.
Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.
Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.
Інші новини:
- Ціни впали в 2-3 рази: в Україні різко подешевшали популярні продукти
- В Україні підскочать ціни: економіст назвав, що і коли подорожчає
- Більше не "народна" ціна: в Україні стрімко подорожчав улюблений фрукт
Хто такий Олександр Сіренко?
Олександр Сіренко - український журналіст і аналітик, який обіймає посаду головного редактора галузевого видання "НафтоРинок". Спеціалізується на темах, пов’язаних із ринком нафтопродуктів, автозаправного ритейлу, енергетичної політики та паливної аналітики.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред