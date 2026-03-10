Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

На ситуацію одночасно впливають як міжнародні фактори, так і внутрішні економічні процеси.

Ринок палива перебуває в нестабільному стані вже близько десяти днів

Найближчим часом ринок палива навряд чи повернеться до колишніх рівнів

Вартість палива на українських заправках помітно зросла і продовжує зростати. Зокрема, ціна дизеля за короткий час збільшилася приблизно на 5 гривень за літр.

Аналітик консалтингової групи Нафторинк Олександр Сиренко зазначив, що ринок палива перебуває в нестабільному стані вже близько десяти днів, повідомляє ТСН.

За його словами, на ситуацію одночасно впливають як міжнародні фактори, так і внутрішні економічні процеси.

Одним з ключових факторів залишається курс гривні по відношенню до долара і євро, оскільки значна частина нафтопродуктів закуповується за кордоном. Будь-які коливання валюти безпосередньо відбиваються на вартості палива всередині країни.

На тлі різкого зростання цін представники влади провели зустріч з учасниками ринку, намагаючись обговорити можливі заходи реагування. Однак запропоновані механізми регулювання викликають дискусії серед фахівців.

Експерт також попереджає, що тиск на ціни може зберегтися, і найближчим часом ринок палива навряд чи повернеться до колишніх рівнів вартості.

"Поки люди купують паливо — це і є межа. Можу додати, що після зустрічі операторів ринку з урядовими чиновниками додали ще дві гривні до вартості пального, і це ще не останнє підвищення ціни. Я не хочу бути в ланцюжку коментаторів, які лякають людей вартістю по 100-150 гривень за літр. Але зауважу: поки у нас на кордоні висока вхідна вартість палива, цінники на заправках будуть рухатися як мінімум до цього рівня. Ніхто не буде працювати собі в збиток. Все це без прибутку для АЗС. Дешеві залишки пального ми вже майже "під'їли", і розраховувати на диво тут не варто", — підсумовує Олександр Сиренко.

Прогноз експерта: коли ціни на пальне досягнуть піку

Як повідомляв Главред, аналітик нафтового ринку Леонід Косянчук зазначив, що з 3 березня оптова вартість палива в Україні підскочила приблизно на 4 гривні за літр. За його словами, подальше подорожчання на АЗС буде залежати від ситуації в Ормузькій протоці. Реальний вплив на роздрібні ціни проявиться приблизно через два тижні, оскільки на заправках поки що продається пальне, закуплене раніше за нижчою ціною.

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину і дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Хто такий Олександр Сіренко? Олександр Сіренко - український журналіст і аналітик, який обіймає посаду головного редактора галузевого видання "НафтоРинок". Спеціалізується на темах, пов’язаних із ринком нафтопродуктів, автозаправного ритейлу, енергетичної політики та паливної аналітики.

