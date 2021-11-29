Понад 40 гривень за десяток: ціни на яйця в Україні різко злетять

Ціни на яйця в Україні / УНІАН

Ціни на продукти в Україні продовжують дорожчати, а курячі яйця і зовсім дорожчають весь рік. Як прогнозують експерти, вже найближчим часом вартість одного десятка яєць перевалюватиме позначку в 40 гривень.

Це пов'язано з тим, що ціни на електроенергію в країні ростуть, деякі підприємства скоротили кількість курей, а хтось і зовсім закрився.

"Електроенергія потрібна для обігріву приміщень з птахами. Але через зростання цін виробництво стало невигідним і птахофабрики скорочують обсяги виробництва, або ж закриваються", - зазначають експерти, передає Znaj.ua.

Протягом року ціна на яйця зросла з 22 до 30 грн за 10 шт. На ціну безпосередньо впливають тарифи на електроенергію та вартість кормів.

Так, зараз десяток яєць можна придбати, наприклад, в АТБ і "Екомаркеті" за 28,90 грн. В інших магазинах вартість становить:

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"Велмарт" - 28,99 грн;

VARUS - 30,50 грн;

"Ашан" - 31,30 грн;

METRO - 31,90 грн;

Fozzy - 33,10 грн;

Novus - 36,59 грн;

"МегаМаркет" - 37,50 грн;

"Сільпо" - 38,49 грн.

Як розповів виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, дорожчати будуть навіть найдешевші продукти, так як вони зараз користуються підвищеним попитом серед українців.

"Зростання цін буде на "борщовий" набір. У нас, як правило, між літніми і зимовими цінами різниця в 40-50%. Тому я думаю, що до кінця цього року на 20-30% набір зросте у вартості", – сказав Пендзін.

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Як повідомляв Главред, в Україні стали різко зростати ціни на продукти з "борщового набору". Фермери підвищують вартість буряка. Зараз коренеплід коштує в середньому в 3,3 рази дорожче, ніж в кінці листопада 2020-го року. В середньому, за тиждень ціни на столовий буряк виросли в півтора рази. І сьогодні українські фермери готові відвантажувати даний коренеплід не дешевше 9-12 грн / кг.

При цьому в Україні різко злетіли ціни на цибулю - побитий рекордний максимум.

Також ціна на сало побила всі рекорди. Тепер воно коштує дорожче добірної свинини. Тримати худобу не вигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.

У той же час в Україні дуже сильно подешевшали яблука. Так, у столиці України кілограм яблук можна було купити в середньому за ціною $ 0,36 доларів США за кг – на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі і в два рази дешевше, ніж у Тбілісі.

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