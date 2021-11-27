Супермаркети Україні накручують до небес ціни на популярний продукт

В Україні різко впали ціни на картоплю / Фото pixabay.com

В Україні подешевшала картопля. У листопаді 2021 кілограм картоплі в середньому коштує від шести гривень. При цьому роздрібна націнка в супермаркетах Києва на картоплю виявилася найвищою в Україні та склала 85% від оптової ціни, передає EastFruit.

Як розповів економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Андрій Ярмак, попри різке зниження оптових цін на картоплю після збирання врожаю 2021 року, мережі супермаркетів не поспішали знижувати роздрібні ціни.

"Цікаво, що за рік оптова ціна на картоплю в Україні знизилася на 31%, а ось зниження роздрібної ціни в Києві не відбулося взагалі, водночас в інших регіонах супермаркети все ж таки знизили роздрібні ціни на 1-5%", — зазначив експерт.

За його словами, частково ціни на картоплю в супермаркетах не знижувалися тому, що у них спостерігається невелике зростання якості картоплі на полицях.

"А якісну картоплю, як правило, можна і потрібно продавати дорожче, адже неякісний продукт на полицях призводить до величезних збитків для всіх учасників ринку", - пояснив Ярмак.

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Друга причина того, що роздрібні ціни на картоплю майже не знизилися, в тому, що, враховуючи високі темпи зростання витрат супермаркетів на персонал, оренду приміщень, енергоносії та інші статті витрат, вони змушені підвищувати націнки на продукцію, щоби не прогоріти.

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Ціни на картоплю в Києві

Роздрібна ціна на картоплю в столицях Молдови й Таджикистану в середньому на 40% вище, ніж у Києві, а в столицях Грузії та Узбекистану – більш ніж в півтора раза вище.

Найнижча націнка при реалізації картоплі на момент проведення аудиту була в Душанбе – всього лише 17% проти 85% у Києві.

Аналогічна ситуація в Ташкенті, столиці Узбекистану - націнка на картоплю була всього 28%.

У Тбілісі націнка мереж супермаркетів при реалізації картоплі була середньою, а ось в Кишиневі майже досягала київського рівня і склала 76%.

Як повідомляв Главред, в Україні стали різко зростати ціни на продукт з "борщового набору". Фермери підвищують вартість буряка. Зараз коренеплід коштує в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в кінці листопада 2020-го року. В середньому, за тиждень ціни на столовий буряк виросли в півтора раза. І сьогодні українські фермери готові відвантажувати даний коренеплід не дешевше 9-12 грн/кг.

При цьому в Україні різко злетіли ціни на цибулю - побито рекордний максимум.

Також ціна на сало побила всі рекорди. Тепер воно коштує дорожче за добірну свинину. Тримати худобу не вигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.

Водночас в Україні дуже сильно подешевшали яблука. Так, у столиці України кілограм яблук можна було купити в середньому за ціною $ 0,36 доларів США за кг – на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі та вдвічі дешевше, ніж у Тбілісі.

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