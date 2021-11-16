Дорожче добірної свинини: "стратегічний" український продукт рекордно злетить у ціні

Сало в Україні злетить у ціні / Фото УНІАН

Ціна на сало в Україні побила всі рекорди та знижуватися не буде. Крім того, на ринку утворився дефіцит цього популярного продукту, оскільки господарства країни перейшли на так звані м'ясні породи свиней - на них був більший попит і вирощувати їх простіше.

Сало на столичних базарах тепер коштує дорожче добірної свинини. Наприклад, за "серединку" просять 170 гривень. Шматки для тушкування коштують 80 гривень, сальні обрізки обійдуться в 20 гривень. Найдорожче - так зване генеральське сало - коштує 350 гривень за кілограм, передає ТСН.

Продають сало на ринках в основному з домогосподарств. Але тримати свиней невигідно - великі витрати і багато роботи.

За словами експертів, очікувати зниження ціни на сало не варто. Навпаки, через півроку очікують чергове підвищення ціни на свинину. Зі зростанням ціни знизиться і її споживання. Українці вже зараз в середньому свинину їдять втричі менше, ніж європейці: 15 кг на рік в Україні проти 45 кг - в Європі.

Як повідомляв Главред, в Україні триває зростання цін на продовольство. Зокрема, ціна курячих яєць, які і так за жовтень стали дорожчими на 8%, до нового року зросте ще щонайменше на 30%.

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