В Україні різко подорожчав важливий продукт з борщового набору

В Україні стрімко дорожчає буряк / Фото pixabay.com

В Україні стали різко зростати ціни на продукт з "борщового набору". Фермери підвищують вартість буряка. Зараз коренеплід коштує в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в кінці листопада 2020-го року.

В середньому, за тиждень ціни на столовий буряк зросли в півтора раза. І сьогодні українські фермери готові відвантажувати даний коренеплід не дешевше 9-12 грн/кг, повідомляє портал EastFruit.

Таке стрімке зростання цін на буряк аналітики пояснюють тим, що на ринку досить обмежена пропозиція даної продукції - буряк хочуть продати за максимальною ціною навесні.

Через зростання цін на буряк вже цього тижня в країну завезли перші партії коренеплоду з Польщі. Поки поставки польського овоча невеликі, а вартість коливається в межах 8,00-8,50 грн/кг. Аналітики прогнозують, що при такій ситуації можуть не виправдатися надії на зростання цін на буряк навесні.

читайте такожЦіни на вершкове масло злетять до небес: експерти назвали причинуЯкщо українські виробники й надалі притримуватимуть овоч і не запускатимуть у продаж, то з наступного тижня імпорт з Польщі може різко збільшитися.

Як повідомляв Главред, на українських ринках і в магазинах подешевшала картопля. За даними експертів Українського клубу аграрного бізнесу, в листопаді 2021 картопля подешевшала на 20% і в середньому коштує шість гривень за кілограм.

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