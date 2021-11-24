Побито рекордний максимум: в Україні різко злетіли ціни на цибулю

Цибуля влетить в копієчку / Pixabay

В Україні зростають ціни на всі продукти харчування. Подорожчання торкнулося і цибулі, ціна на який стрімко зросла буквально за цей тиждень.

За даними AgroTimes, станом на 22 листопада вартість цибулі вже досягла 10 грн/кг.

Наприклад, минулого тижня, кілограм овоча коштував 9 грн.

Однак експерти стверджують, що це не межа. І на ринку є ще дорожча цибуля. А ось мінімальна ціна - 8 грн.

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Зазначимо, кінець листопада запам'ятається українцям страшними цінами на хліб, соняшникову олію, молочку, цукор і паливо.

Цей перелік доповнить і крупи - гречка і рис, а також енергоносії.

Тим часом, влада вводить все більше штрафів для українців. І якщо за порушення ПДР можуть забрати авто або права, то послати дитину в аптеку або відмовитися від перевірки коду ковід-сертифікати коштуватиме десятки і навіть сотні тисяч гривень.

читайте такожВ Україні різко впали ціни на паливоНагадаємо, в Україні різко дорожчає соняшникова олія. Експерти прогнозують зростання ціни до 100 грн за літр. Вони розповіли, що буде з ціною на цей продукт в майбутньому.

Також експерти прогнозують не те, що подорожчання, а дефіцит цукру в Україні.

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