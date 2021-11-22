Майже на 50%: в Україні впали ціни на популярний фрукт

Вартість навіть нижча , ніж у Польщі / УНІАН

У 2021 році на світовому ринку спостерігається надлишок яблук, а ціни на цей фрукт в Україні найнижчі у порівнянні з іншими країнами.

Про це свідчать результати аудиту EastFruit, в якому порівнювалися ціни на яблука в Україні, Молдові, Грузії, Узбекистані та Таджикистані.

За даними дослідження, серед великих міст зазначених країн найдешевшими виявилися яблука в Києві та Дніпрі. Так, у столиці України кілограм яблука можна було купити в середньому за ціною $ 0,36 доларів США за кг – на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі та в два рази дешевше, ніж у Тбілісі.

читайте такожНові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названа датаРізниця з цінами на яблуко між Києвом і містами Центральної Азії і того більше – в Узбекистані ціни у 2,5 рази вище, а в Таджикистані – в три рази вище.

Ціни на ялоки / east-fruit.com

В Україні цього року вартість яблук навіть нижча, ніж у Польщі, яка є основним експортером цього фрукта - 0,73 дол./ кг.

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За даними аудиту, ціни на яблука у 2021 році в порівнянні з 2020 роком помітно знизилися в Східній Європі, а ось в країнах Центральної Азії навпаки - різко піднялися. У порівнянні з минулим роком яблука в Києві подешевшали на 43%.

Раніше повідомлялося про те, що за останній рік ціни на продукти в Україні стрімко підвищилися. Експерти, опитані Главредом, констатують, що всьому виною кілька факторів: пандемія, через яку велика частина транспортних потоків порушилася, несприятливі погодні умови і, як наслідок, зростання цін на світових ринках.

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