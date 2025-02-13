'46 гривень за долар': з'явився тривожний прогноз курсу, що буде з валютою

Якщо війна зупиниться, то варто очікувати, ймовірно, більш позитивний сценарій.

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Що буде з валютою найближчим часом / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Чого чекати від курсу долара до кінця лютого та року

Як регулятор може вплинути на курс валют

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, до кінця поточного тижня курс долара в Україні в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,00 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 41,90 грн/дол.

Яким буде курс євро в банках та обмінниках?

Коментуючи курс євро, Козирєв висловив прогноз, що у банках він коливатиметься в межах коридору купівлі та продажу від 42,30 до 43,90 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 42,40 до 43,80 грн/євро.

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"Більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро - у межах від 20 до 40 копійок. Як і останнім часом, у разі істотних коливань курсу євро на міжнародному ринку, і, відповідно, на нашому міжбанку, готівковий ринок оперативно реагуватиме на це частою зміною своїх котирувань протягом дня", - зазначив експерт в коментарі виданню УНІАН.

Чому варто очікувати волатильності на ринку?

На думку аналітика, підвищена волатильність як на готівковому валютному ринку, так і на міжбанку, цього тижня збережеться. Водночас головною особливістю цього тижня, за словами Козирєва, будуть значні коливання курсу євро на міжбанку і на готівковому ринку.

"Основне навантаження зі згладжування стрибків курсу на торгах і опосередковано на готівковому ринку знову ляже на Нацбанк... Котирування долара на міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,35 до 41,75 грн. Тоді через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42,46 до 43,63 грн", - підсумував аналітик.

Які перспективи курсу долара на рік?

Своєю чергою економіст Данило Монін висловив думку, що на сьогодні відбувається тимчасове зміцнення долара на ринку, а прогноз щодо вартості валюти на цей рік є доволі негативним.

"Якщо взяти поточний середній курс, то найімовірніше, що він становитиме 44 гривні за долар. А на кінець року може становити взагалі 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни в Україні. Водночас, якщо війна зупиниться, то важко прогнозувати поки ефекти від цього, але ймовірно більш позитивний сценарій", - заявив він в коментарі 24 Каналу.

Як змінювався курс долара США в Україні / Инфографика: Главред

Чи варто очікувати стабільність курсу у лютому?

А ось банкір Тарас Лєсовий вважає, щоу лютому вартість курсу долара на ринку буде стабільною - наприкінці місяця офіційний курс долара може перебувати в межах42 – 42,4 гривні за долар.

"Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання", - резюмував банкір в коментарі 24 Каналу.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомлялося раніше, Національний банк України встановив курс долара на 10 лютого на рівні 41,47 грн/дол., що є найнижчим показником з грудня 2024 року.

У свою чергу, 11 лютого НБУ підвищив курс долара до 41,5936 грн/дол.

Згідно з прогнозами експертів, у період з 10 по 16 лютого курс долара буде коливатися в межах 41,65-42,3 грн/дол., а євро – 43,5-45 грн/євро. Очікуються незначні щоденні зміни, а різниця між міжбанківським і готівковим курсом складе до 0,3 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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