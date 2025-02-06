Долар пішов в круте піке: банкір розповів, яким буде курс валют до 16 лютого

Тарас Лєсовий пронозує, що значних коливань курсу не очікується, ситуація на ринку залишається прийнятною.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що прогнозує Лєсовий:

Ключовим чинником, який впливає на курс валют, є баланс попиту та пропозиції

З 10 по 16 лютого курс долара коливатиметься в межах 41,65-42,3 грн/дол., а євро - 43,5-45 грн/євро

Різниця між безготівковим і готівковим курсами – до 0,3 грн

З початку лютого валютний ринок України демонструє стабільність. З 10 по 16 лютого курс валют коливатиметься у межах 41,65-42,3 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро. Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, на валютному ринку України курс утримується у межах коридору 41,65-42,3 гривні за долар. Лєсовий стверджує, що тенденція збережеться і наступного тижня. Національний банк України продовжить контролювати ситуацію та за потреби здійснюватиме валютні інтервенції.

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Як і раніше, ключовим фактором курсоутворення залишатиметься міжбанківський ринок, який формуватиме тренд для готівкового сегмента. Очікується, що різниця між безготівковим і готівковим курсом перебуватиме в межах 0,3 гривні.

Що впливає на курс валют

Основним чинником, що впливає на курс, залишається баланс між попитом і пропозицією. Водночас Лєсовий наголошує, що це не означає повної стабільності.

"Коливання відбуватимуться щодня, однак в межах коридору 41,65-42,3 грн/дол. без особливих зрушень за окреслені межі", - зазначив експерт.

Серед додаткових факторів, здатних вплинути на ситуацію, Лєсовий виділяє геополітичні ризики та військові події. Втім, як стверджує експерт, емоційний чинник поки що не чинить значного тиску на ринок – навіть потенційне збільшення попиту на готівкову валюту матиме радше ситуативний характер.

"Провідна роль у курсоутворенні належить міжбанку, і комбанки, і обмінники виставлятимуть власні курси з огляду на ситуацію на безготівковому ринку", - підкреслив він.

Курс валют на 7 лютого

Національний банк України на п'ятницю, 7 лютого, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол. Гривня зміцнилася на 17 копійок.

Євро також подешевшав. Офіційний курс на 7 лютого становить 42,98 грн/євро, що на 43 копійки нижче, ніж попередній показник.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Прогноз на період з 10 по 16 лютого

За прогнозом Лєсового, з 10 по 16 лютого ключові показники валютного ринку будуть:

Коридори валютних коливань: 41,65-42,3 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку); 41,7-42,5 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро (готівковий ринок).

Щоденні зміни курсу: на міжбанку – до 0,05-0,15 грн; у банках – до 0,1-0,2 грн; в обмінниках – до 0,3 грн.

Різниця між міжбанківським і готівковим курсами: до 0,3 грн залежно від валюти.

Тижневі відхилення курсу: в межах 1-1,5% від рівня початку тижня.

"Можемо зробити висновок, що впродовж 10-16 лютого особливих причин для занепокоєння не виникне. Завдяки корекції облікової ставки, що сталася наприкінці січня, вдалося дещо пригальмувати інфляцію та зміцнити гривню. Таким чином, ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прийнятною та незагрозливою. Курсові зміни будуть незначними", - додав Лєсовий.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 лютого на рівні 41,66 грн/дол., що є мінімальним значенням з грудня 2024 року. Гривня зміцнилася на 10 копійок.

Також доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що долар у продовжить зростати, а нинішнє зниження курсу є сприятливим моментом для його придбання. За його словами, в проєкті держбюджету України на 2025 рік середній курс долара закладено на рівні 45 грн, що може свідчити про ймовірне послаблення гривні.

Як повідомляв Главред, після значного зростання в січні курс долара в Україні почав знижуватися. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив це сезонними факторами, які традиційно впливають на валютний ринок.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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