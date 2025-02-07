Долар різко 'впав': яким буде курс валют з 10 лютого

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НБУ знизив курс долара та підвищив курс євро
Курс долара досяг мінімуму за два місяці – 41,47 грн/дол.відео дня
Нацбанк знизив курс долара до гривні і підняв курс євро. Американська валюта впала до мінімуму за два місяці. Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс долара на понеділок, 10 лютого, встановили на рівні 41,47 грн/дол. Згідно з даними НБУ, гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Це найнижчий рівень із 9 грудня 2024 року, тоді курс долара був 41,44 грн/дол.
Водночас офіційний курс євро встановили на рівні 43,03 грн/євро. Новий курс НБУ свідчить про те, що гривня послабилася на 5 копійок щодо європейської валюти.
На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара становили 41,50-41,53 грн/дол., а до євро – 43,05-43,07 грн/євро. Водночас на готівковому ринку долар подешевшав на 5 копійок, опустившись до 41,75 грн/дол.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 лютого на рівні 41,66 грн/дол. Це мінімальний рівень із 16 грудня 2024 року.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує подальше зростання курсу долара, а нинішнє його зниження вважає сприятливим моментом для купівлі валюти. Він зазначає, що в проєкті держбюджету України на 2025 рік середній курс долара закладено на рівні 45 грн, що може свідчити про ймовірне послаблення гривні.
Як повідомляв Главред, валютний ринок України з початку лютого демонструє стабільність. За прогнозами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 10 по 16 лютого курс долара коливатиметься в межах 41,65-42,3 грн, а євро – 43,5-45 грн.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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