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Долар пішов угору, євро подешевшав: курс валют сьогодні

Віталій Кірсанов
11 лютого 2025, 11:55
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Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання. Єдина європейська валюта подешевшала.
курс валют
Курс валют сьогодні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Курс валют в НБУ
  • Курс валют в "ПриватБанку"

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму за два місяці.

Офіційний курс на 11 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5936 гривень за 1 долар (+0,1203 грн).

відео дня

Офіційний курс євро становитиме 42,8955 гривень за 1 євро (-0,1372 грн).

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 11 лютого, зріс на 5 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні, навпаки, подешевшав на 5 копійок і становить 43,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 42,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 лютого, становить 43,48 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 42,75 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує подальше зростання курсу долара, а нинішнє його зниження вважає сприятливим моментом для купівлі валюти. Він зазначає, що в проєкті держбюджету України на 2025 рік середній курс долара закладено на рівні 45 грн, що може свідчити про ймовірне ослаблення гривні.

Як повідомляв Главред, валютний ринок України з початку лютого демонструє стабільність. За прогнозами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, з 10 по 16 лютого курс долара коливатиметься в межах 41,65-42,3 грн, а євро - 43,5-45 грн.

Ситуація на валютному ринку України залишиться стабільною до 16 лютого. Національний банк уже скоригував облікову ставку, що сприяло уповільненню інфляції та зміцненню гривні.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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