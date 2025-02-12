Долар та євро раптово 'злетіли': НБУ встановий новий курс валют

Американська валюта зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму за два місяці.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Нацбанк підняв курс долара та євро

Офіційний курс НБУ на 13 лютого: долар – 41,79 грн, а євро – 43,36 грн

Нацбанк підняв курс долара і євро до гривні. Американська валюта росте третій день підряд. Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс долара на четвер, 13 лютого, встановили на рівні 41,79 грн/дол. Згідно з даними НБУ, гривня послабилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

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Європейська валюта також зміцнилася щодо гривні. Офіційний курс євро на 13 лютого становить 43,36 грн/євро, що означає обвал гривні на 35 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара склали 41,82-41,85 грн/дол., а курс євро – 43,20-43,21 грн/євро.

В обмінниках України середній курс долара зріс до 41,80 грн/дол., а курс купівлі – 41,80 грн/дол. Готівковий євро пропонують за 43,56 грн/євро, а купують за 43,35 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України встановив курс долара на 10 лютого на рівні 41,47 грн/дол., що є мінімальним показником з грудня 2024 року.

Як повідомляв Главред, вже 11 лютого НБУ підвищив курс долара. Офіційний курс долара зріс до 41,5936 грн/дол.

За прогнозом експертів, з 10 по 16 лютого курс долара коливатиметься в межах 41,65-42,3 грн/дол., а євро – 43,5-45 грн/євро. Очікуються незначні щоденні зміни, а різниця між міжбанківським і готівковим курсом складе до 0,3 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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