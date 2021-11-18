250 гривень на кг: ціни на сало до Нового року різко злетять

Ціни на сало в Україні / ua.depositphotos.com

Ціна на сало в Україні за кілька тижнів злетіли до рекордної позначки. За кілограм продукта тепер просять від 185 гривень і це на 40 гривень більше, ніж було у вересні.

Як пояснюють фахівці, основна причина подорожчання сала - виробникам стало невигідно їм займатися. Розводити м'ясні породи свиней зараз стало більш вигідно і зручніше.

За словами виробників, витрати в порівнянні з минулим роком зросли на 20-25% і продовжують рости далі. Це змушують деяких операторів згортати діяльність.

"Пропозиція сала зменшується, і це сприяє підвищенню цін на цей продукт. Але це зовсім не означає, що сало скоро зникне з прилавків. Просто загальна тенденція ринку свинини - розвиток м'ясного господарства. Сало - нішевий продукт, який виробляють переважно ті, хто утримують свиней на присадибних ділянках, або невеликі фермери, які вигодовують спеціальні сальні породи свиней. Основна частина виробництва свинини в Україні зараз представлена промисловими свиногосподарствами, які вирощують м'ясні породи свиней", - пояснили в Асоціації "Свинарі України", пише КП. юа.

Як відзначають фахівці, ще одна причина подорожчання - наближення новорічних свят.

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Продавці впевнені, що українці купуватимуть сало за будь-якою ціною. А якщо почнеться дефіцит, то його перекриватимуть за допомогою імпорту. Однак дорожче, ніж за 300 гривень сало купувати не будуть.

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Напередодні новорічних свят ціна на сало може піднятися до 200-250 гривень.

Нагадаємо, в українських магазинах і на ринках рекордно подорожчало м'ясо. За даними Держстату, найбільше за рік зросло в ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть.

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