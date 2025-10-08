В Україні водіям-порушникам нараховуватимуть штрафні бали - що відомо

Українські водії, які регулярно перевищують швидкість або порушують правила паркування, можуть незабаром отримувати не тільки штрафи.

https://glavred.net/auto/v-ukraine-voditelyam-narushitelyam-budut-nachislyat-shtrafnye-bally-chto-izvestno-10704563.html Посилання скопійоване

В Україні планують впровадити систему штрафних балів / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яку нову систему покарань для водіїв планують запровадити в Україні

Як працюватиме механізм штрафних балів

Які наслідки чекатимуть на тих, хто накопичить забагато балів

В Україні планують впровадити систему штрафних балів для водіїв, яка вже давно використовується в країнах Європейського Союзу. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі телемарафону.

За його словами, система працює за принципом накопичення балів за порушення. Водій отримує штрафні бали за перевищення швидкості, неправильне паркування, створення аварійних ситуацій та інші порушення. Чим більше балів накопичено, тим серйозніші наслідки можуть настати, аж до позбавлення водійського посвідчення.

відео дня

"Ця система, вона дуже цікава, вона давно вже використовується в Європейському Союзі. Її філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим, чи це паркування, чи це створення якихось аварійних ситуацій і так далі, вони накопичують бали. І в залежності від того, скільки вони накопичували бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення", - розповів Крейденко.

Він також підкреслив, що наразі в Україні існують водії, які систематично перевищують швидкість і отримують штрафи, але не відчувають серйозних наслідків і продовжують ризикувати життям інших учасників руху.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

"У нас же, якщо ти можеш кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей небезпекою. Відповідно, в законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей", - додав він.

Дивіться відео про систему штрафних балів:

Штрафи в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні готують законопроєкт, який посилить відповідальність за керування у стані сп’яніння. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, документ передбачає обов’язкову евакуацію авто порушника на штрафмайданчик, а під час воєнного стану - можливу конфіскацію автомобіля для потреб ЗСУ.

"Перевзування" авто - щорічна турбота водіїв, від якої залежить не лише комфорт, а й безпека на дорозі. В Україні поки немає чітких дат переходу на зимову гуму, але за шини, що не відповідають умовам (ожеледь, сніг, знос), можна отримати штраф від 340 до 680 грн.

Крім цього, в Україні підготували законопроєкт, який регулює використання електросамокатів, моноколіс та сігвеїв. Вони визнаються повноцінними учасниками дорожнього руху, але їх забороняють на тротуарах і вводять новий знак - "Рух електросамокатів заборонено".

Читайте також:

Про персону: Володимир Крейденко Крейденко Володимир Вікторович (нар. 8 травня 1987, Мелітополь, Запорізька область, Українська РСР) — народний депутат від партії "Слуга народу" IX скл. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. З 2019 року — член партії "Слуга народу". Заступник Голови молодіжного крила партії з роботи зі студентами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред