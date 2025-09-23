Штраф та навіть конфіскація: в Україні планують посилити відповідальність для водіїв

Вводять нові покарання за дрифти, перевищення шуму та порушення правил швидкості на дорогах.

Знижують нештрафований поріг швидкості та визначають правила для користувачів електротранспорту

В Україні посилять покарання за нетверезе керування та порушення ПДР

Конфіскація авто для ЗСУ планується під час воєнного стану

Штрафи за порушення можуть сягати 51 тис. грн із позбавленням прав

В Україні розробляють законопроєкт, який значно посилить контроль за водіями у стані сп’яніння. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише Економічна правда.

"‎Нами розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням – передбачає обов'язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує транспортним засобом у стані сп'яніння", – ‎зазначає він.

Санкції та конфіскація авто під час воєнного стану

Законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану водії, які керуватимуть у нетверезому стані, можуть втратити не лише права, а й автомобілі, які будуть конфісковані для потреб Збройних сил України.

Серед запропонованих санкцій:

за дрифтування – штраф до 17 тисяч гривень та позбавлення прав;

за перевищення допустимого рівня шуму – до 34 тисяч гривень;

за нетверезе керування – до 51 тисячі гривень, позбавлення прав і конфіскація авто.

Для порівняння, зараз штрафи за керування у стані сп’яніння становлять від 17 до 51 тисячі гривень залежно від кількості порушень. При першому порушенні штраф – 17 тисяч гривень і позбавлення прав на рік, при другому – 34 тисячі і позбавлення прав на три роки, при третьому – 51 тисяча і позбавлення прав на десять років.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено

Інші зміни

Крім того, законопроєкт передбачає:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР;

обов’язкове використання зимових або всесезонних шин із штрафами до 8,5 тисяч гривень та позбавленням прав за повторні порушення;

чітке визначення правил користування електросамокатами та іншим електротранспортом;

зниження нештрафованого порогу перевищення швидкості з 20 до 10 км/год із градацією штрафів;

зобов’язання пішоходів носити світлоповертальні елементи у темну пору доби або за низької видимості;

впровадження системи штрафних балів для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

За словами Білошицького, такі заходи мають сформувати у громадян відчуття невідворотності покарання. Також планується обов’язкове вивчення основ безпеки дорожнього руху у школах.

Штрафи для водіїв - що відомо

Як повідомляв Главред, Водії таксі в Україні, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, можуть отримати адміністративне покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо, що в Україні забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході.

Зазначається, що за зупинку на пішохідному переході або ближче ніж 10 метрів до нього передбачено штраф у розмірі 340 гривень згідно з ст. 122 ч. 1 КУпАП.

Також часто водії помилково вважають, що патрульні мають право авто зупиняти їх лише у випадку явного порушення правил дорожнього руху. Насправді закон надає поліції чималий арсенал підстав для зупинки й часто вони зовсім не пов’язані з перевищенням швидкості чи іншими явними порушеннями.

