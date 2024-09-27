Зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні - NYT

У 2022 році Володимира Зеленського у США зустрічав великий натовп людей та бурхливі овації. Зараз він отримав більш спокійний прийом у Вашингтоні.

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Зеленський у США отримав більш стриманий прийом порівняно з 2022 роком / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна може зіткнутися з певними труднощами в отриманні подальшої військової допомоги від США, якщо перемогу на виборах здобуде кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Видання The New York Times проаналізувало візит президента Володимира Зеленського до США та вказало на низку нюансів.

NYT нагадує, що коли президент України Володимир Зеленський відвідав США в грудні 2022 року, його зустрічав великий натовп людей, бурхливі овації та пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів.

Але в міру того, як війна затягується, президент України отримує значно спокійніший прийом у Вашингтоні й стикається з гнівними запитаннями з боку деяких республіканців.

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"У четвер його прийняли набагато стриманіше: кілька десятків законодавців зібралися з ним за зачиненими дверима, тоді як спікер Палати представників відмахнувся від нього", - ідеться в статті.

"Зеленський вважається найпереконливішим адвокатом України, обдарованим здатністю прориватися через партійний глухий кут у Конгресі із закликами прискорити постачання зброї та інших товарів до Києва. Але в міру того, як війна з Росією затягується, його зоряна сила у Вашингтоні помітно згасла, що може мати потенційно згубні наслідки для майбутньої військової допомоги США Україні", - пише NYT.

Видання нагадує, що наразі Україна отримує військову допомогу від США в рамках пакета на суму майже 61 мільярд доларів, який Конгрес схвалив навесні. 26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що Америка надішле Україні озброєння на суму 8 мільярдів доларів, включно з планерними бомбами, ракетами ППО та додатковою батареєю Patriot.

"Але, коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського", - підкреслюють журналісти.

NYT також нагадує про скандал, який спалахнув після того, як Зеленський відвідав завод із виробництва боєприпасів у Скрантоні, штат Пенсільванія, де виробляються 155-міліметрові артилерійські снаряди.

У середу спікер Палати представників Майк Джонсон зажадав, щоб Зеленський відкликав свого посла у Сполучених Штатах через організацію цієї поїздки, а голова Комітету з нагляду Джеймс Р. Комер розпочав розслідування стосовно того, чи не використала адміністрація Байдена державні кошти в нецільовий спосіб, організувавши переліт Зеленського на військовому літаку для відвідування заводу.

Екскурсію заводом Зеленському провів губернатор Джош Шапіро, демократ із Пенсільванії, яка обіцяє стати штатом, що найбільше коливається на президентських виборах.

"Установа знаходилася в політично нестабільному штаті, нею керувала високопоставлена політична довірена особа Камали Гарріс, і в ній не було жодного республіканця", - написав Джонсон у листі до Зеленського, назвавши його появу "недалекоглядним і навмисно політичним кроком".

Джонсон також, імовірно, послався на коментарі Зеленського в інтерв'ю The New Yorker, коли він назвав сенатора Дж. Д. Венса, кандидата на пост віцепрезидента від Республіканської партії, "занадто радикальним".

"Ці епізоди викликали розчарування у деяких прихильників Зеленського з Республіканської партії, які висловили стурбованість тим, що український президент втрутився в американську політику", - зазначає автор статті.

"Ця сварка нагадує про труднощі, з якими Зеленський може зіткнутися найближчими місяцями, якщо республіканці отримають повний контроль над Конгресом і якщо колишній президент Дональд Трамп, який відкрито заявляв про свою незгоду з озброєнням України, переможе на виборах", - додає NYT.

Зустріч Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Зустріч Трампа і Зеленського планується о 16:45 за Києвом у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Спочатку кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Пізніше у штабі експрезидента США заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

Під час мітингу в Пенсільванії Трамп зробив неприємну заяву про Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".

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