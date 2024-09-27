УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні - NYT

Анна Ярославська
27 вересня 2024, 10:57
121
У 2022 році Володимира Зеленського у США зустрічав великий натовп людей та бурхливі овації. Зараз він отримав більш спокійний прийом у Вашингтоні.
Зеленський у США
Зеленський у США отримав більш стриманий прийом порівняно з 2022 роком / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна може зіткнутися з певними труднощами в отриманні подальшої військової допомоги від США, якщо перемогу на виборах здобуде кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Видання The New York Times проаналізувало візит президента Володимира Зеленського до США та вказало на низку нюансів.

NYT нагадує, що коли президент України Володимир Зеленський відвідав США в грудні 2022 року, його зустрічав великий натовп людей, бурхливі овації та пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів.

Але в міру того, як війна затягується, президент України отримує значно спокійніший прийом у Вашингтоні й стикається з гнівними запитаннями з боку деяких республіканців.

відео дня

"У четвер його прийняли набагато стриманіше: кілька десятків законодавців зібралися з ним за зачиненими дверима, тоді як спікер Палати представників відмахнувся від нього", - ідеться в статті.

"Зеленський вважається найпереконливішим адвокатом України, обдарованим здатністю прориватися через партійний глухий кут у Конгресі із закликами прискорити постачання зброї та інших товарів до Києва. Але в міру того, як війна з Росією затягується, його зоряна сила у Вашингтоні помітно згасла, що може мати потенційно згубні наслідки для майбутньої військової допомоги США Україні", - пише NYT.

Видання нагадує, що наразі Україна отримує військову допомогу від США в рамках пакета на суму майже 61 мільярд доларів, який Конгрес схвалив навесні. 26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що Америка надішле Україні озброєння на суму 8 мільярдів доларів, включно з планерними бомбами, ракетами ППО та додатковою батареєю Patriot.

"Але, коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського", - підкреслюють журналісти.

NYT також нагадує про скандал, який спалахнув після того, як Зеленський відвідав завод із виробництва боєприпасів у Скрантоні, штат Пенсільванія, де виробляються 155-міліметрові артилерійські снаряди.

У середу спікер Палати представників Майк Джонсон зажадав, щоб Зеленський відкликав свого посла у Сполучених Штатах через організацію цієї поїздки, а голова Комітету з нагляду Джеймс Р. Комер розпочав розслідування стосовно того, чи не використала адміністрація Байдена державні кошти в нецільовий спосіб, організувавши переліт Зеленського на військовому літаку для відвідування заводу.

Екскурсію заводом Зеленському провів губернатор Джош Шапіро, демократ із Пенсільванії, яка обіцяє стати штатом, що найбільше коливається на президентських виборах.

"Установа знаходилася в політично нестабільному штаті, нею керувала високопоставлена політична довірена особа Камали Гарріс, і в ній не було жодного республіканця", - написав Джонсон у листі до Зеленського, назвавши його появу "недалекоглядним і навмисно політичним кроком".

Джонсон також, імовірно, послався на коментарі Зеленського в інтерв'ю The New Yorker, коли він назвав сенатора Дж. Д. Венса, кандидата на пост віцепрезидента від Республіканської партії, "занадто радикальним".

"Ці епізоди викликали розчарування у деяких прихильників Зеленського з Республіканської партії, які висловили стурбованість тим, що український президент втрутився в американську політику", - зазначає автор статті.

"Ця сварка нагадує про труднощі, з якими Зеленський може зіткнутися найближчими місяцями, якщо республіканці отримають повний контроль над Конгресом і якщо колишній президент Дональд Трамп, який відкрито заявляв про свою незгоду з озброєнням України, переможе на виборах", - додає NYT.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Зустріч Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Зустріч Трампа і Зеленського планується о 16:45 за Києвом у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Спочатку кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Пізніше у штабі експрезидента США заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

Під час мітингу в Пенсільванії Трамп зробив неприємну заяву про Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський військова допомога
Реклама

Головне за день

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомо

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомо

10:37 Україна
Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом

10:00 Синоптик
Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

09:55 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг 39901

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні 21587

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає 15580

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода 14564

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

Останні новини

11:42

Це не Донбас: на одному з напрямків відбувається "одна з найбільших битв війни"

11:42

Галкін ввів суворі заборони для росіян на своїх концертах

11:27

Ризик "ядерки" та інші катастрофи: Росс назвав найнебезпечніші дати жовтня 2024 рокуВідео

11:25

Під час перегляду відвисне щелепа: найкращі фільми про штучний інтелект

11:09

Понад 800 серверів по всій Росії "лягло": кіберфахівці ГУР провели успішну атаку

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
10:57

Зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні - NYT

10:37

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомоВідео

10:35

Ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа: розкрито хитрий шантаж Кремля

10:35

Помер популярний російський актор, який підтримував війну

Реклама
10:24

Чому не можна спати з котом: неочікуване пояснення експертів зі сну

10:00

З чистої сторінки: 4 знаки зодіаку, які почнуть новий розділ життя в жовтні

09:55

Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

09:30

Чому не варто пов'язувати візит Зеленського із заявами ТрампаПогляд

09:29

У Кривому Розі пролунав вибух: ворог ударив по адмінбудівлях, під завалами - люди

09:29

Гороскоп на завтра 28 вересня: Близнюкам - дивовижний успіх, Рибам - небезпека

09:24

Ніколи не кладіть цей одяг в пральну машинку: який значок забороняє прання

08:40

Є жертви, серед постраждалих – дитина: РФ вдарила дронами по Ізмаїлу

08:39

РФ може захопити Вугледар: це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки - Forbes

08:16

ЗСУ атакують у Курській області та тримають позиції на сході: в ISW розкрили деталі

08:10

Як Путін розписався у безсилій спробі перемогти УкраїнуПогляд

Реклама
07:46

Трамп показав, що не підтримає Україну та Зеленського у війні з Путіним - Politico

07:18

Гарріс зробила гучну заяву на тлі вигідних РФ пропозицій Трампа "про мир"

06:50

Трамп сьогодні зустрінеться із ЗеленськимВідео

06:10

Фініш виборчої кампанії у США: почалася пожежа в чумному баракуПогляд

05:27

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удачаВідео

04:45

У РФ є 2 стратегічні плани: експерт пояснив, що задумали російські окупантиВідео

04:00

США можуть завдати попереджувального удару по РФ: Жданов назвав причину

03:36

Творить дива: для чого французи висипають сіль у раковину

03:00

Буде удар на випередження: Олег Жданов відповів, чи застосує РФ ядерну зброю

02:32

Британія готова, але є нюанс: Жданов пояснив, хто стоїть на заваді ударів по РФ

01:42

США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

01:30

"Запізнилися": українцям дали сумний прогноз щодо відновлення енергосистеми

00:40

У країні вирує сильна магнітна буря: може погіршитися самопочуття

00:26

Як правильно їсти ківі: чим корисна шкірка для організму людини

26 вересня, четвер
23:01

Тільки найуважніший впорається за 60 секунд: знайдіть котика серед листя

22:47

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

22:45

Військовий облік онлайн, без ВЛК: що пропонує Міноборони

22:38

Візьмемо участь у встановленні миру: Ердоган виступив з важливою заявою

22:18

Олена Зеленська підкорила шикарним образом на зустрічі в Нью-Йорку

21:41

"Занурився в бочку з брудом": Ахтем Сеітаблаєв розповів, як піднімав руку на свою кохану

Реклама
21:26

"Переграв" Росію: глава МЗС Сибіга зустрівся з китайською делегацією - подробиці

21:12

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

21:01

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла моваФото

20:56

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з нігВідео

20:37

Дмитрука готуються екстрадувати: заява Офісу генпрокурора

20:19

Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко

19:45

Удари по військових арсеналах вплинуть на перебіг війни: Жданов дав свою оцінку

19:44

Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

19:40

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

19:25

Як правильно називається вмикач чи вимикач: Авраменко здивував поясненням

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти