Гарріс зробила гучну заяву на тлі вигідних РФ пропозицій Трампа 'про мир'

США підтримують Україну тому, що це в їхніх стратегічних інтересах, заявила Камала Гарріс.

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Камала Гарріс провела зустріч із Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським запевнила у продовженні підтримки України.

"Як я чітко говорила під час наших шести попередніх зустрічей, і протягом усієї жорстокої путінської агресії та війни проти України, моя підтримка народу України залишається непохитною. Я горда тим, що стояла пліч-о-пліч з Україною, і робитиму це й надалі. І я робитиму все, щоб Україна перемогла в цій війні", - цитує її ВВС.

За її словами, США мають підтримувати своїх союзників і партнерів, захищати демократичні цінності та протистояти агресорам.

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"І ми повинні відстоювати міжнародний порядок, правила і норми. Кожен із цих принципів поставлено на карту в Україні. І саме тому боротьба України важлива для народу Америки", - зазначила Гарріс.

За її словами, Сполучені Штати підтримують Україну "не з благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах".

При цьому вона недвозначно натякнула на Дональда Трампа, який напередодні розкритикував українського лідера за відмову йти на переговори з Росією.

"Нічого, що стосується кінця цієї війни, не може вирішуватися без України. Однак відверто хочу вам сказати, пане президенте, у моїй країні є ті, хто натомість готовий змусити Україну до відмови від великої частини її суверенної території. Ті, хто вимагає, щоб Україна погодилася на нейтральність і щоб вона відмовилася від свого безпекового співробітництва з іншими державами. Це те саме, що пропонує Путін. І давайте чітко скажемо - це не пропозиції про мир. Це пропозиції про капітуляцію. Це небезпечно і неприпустимо", - додала Гарріс.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Під час цієї зустрічі лідери країн обговорили ситуацію в Україні, пункти Плану перемоги України та подальшу підтримку держави.

Як повідомлялося раніше, у Нью-Йорку відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Як заявив Трамп під час пресконференції, він зустрінеться з президентом України в нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Нагадаємо, на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Сторони домовилися обговорити план перемоги у Вашингтоні, куди сьогодні вже вирушив президент України.

/ Инфографика Главреда

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