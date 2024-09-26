Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла мова

Зеленський подякував членам Сенату після зустрічі за підтримку та розповів про перші деталі зустрічі.

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Зеленський розповів делегації про ключові пункти українського плану / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

У четвер, 26 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату США. Про це він повідомив у Telegram.

В основі обговорення були ключові пункти Плану перемоги України. Зеленський заявив, що саме перемога заради свободи, без жодних компромісів має стати спільним досягненням України та її партнерів.

"Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку", - додав він. відео дня

Як напередодні писало видання Politico, у сесії взяли участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл. Зеленський окремо має зустрітися з іншими високопосадовцями, як-от лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс і член Палати закордонних справ Грегорі Мікс.

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План перемоги / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського з представниками США та Британії

Нагадаємо, що на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Сторони домовилися обговорити план перемоги у Вашингтоні, куди сьогодні вже відправився президент України.

Напередодні Зеленсикй висловив вдячність США, адже вони оголосили про надання Україні оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США і запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки Росії.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський обговорив головні виклики у війні. Стармер тоді заявив, що вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні.

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