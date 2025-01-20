"Зрада" від Трампа: чому на інавгурації не згадали Україну – ексглава МЗС

Меланія Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс переконали Дональда Трампа змінити інавгураційну промову.

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Дональд Трамп змінив свою інавгураційну промову / Колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп не згадав Україну і говорив тільки про США

Двоє людей переконали Трампа змінити інавгураційну промову

Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові не згадав Україну тому що говорив виключно про свою країну, дотримуючись логіки глави Сполучених Штатів, заявив колишній глава МЗС Павло Клімкін.

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"Тут не потрібно шукати "зраду", логіка промови - говорити тільки про США. Трамп говорив тільки про США", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому дипломат нагадав, що раніше Трамп десятки разів заявляв про те, що працюватиме над припиненням війни в Україні.

"Це дійсно питання поваги для нього. Я переживаю, що Путін у сенсі "дзюдо" намагатиметься це використовувати... Ми знаємо, що команда Трампа працює над дзвінком Путіну. Він не фанат компромісів <...> Йому хочеться бути Трампом-миротворцем. Він прекрасно розуміє попит на мир, який є у світі", - додав Клімкін.

Що відомо про підготовку інавгураційної промови Трампа

Як пише видання The Washington Post, Трамп заявив, що Меланія Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс переконали його змінити інавгураційну промову, тож йому довелося опустити деякі спірні теми.

"Я збирався поговорити про заручників 6 січня (обвинувачені в штурмі Капітолія 6 січня 2021 року)", - сказав він і додав, що відмовився від цього.

За його словами, йому також сказали не говорити про законодавців у спеціальному комітеті, який розслідував заворушення 6 січня 2021 року. Він сказав, що вони винні у "злочинах" і що він розгніваний помилуваннями Байдена.

Також, додає видання, президент розпочав довгу тираду про своїх політичних опонентів, яку, за його словами, Венс і Меланія Трамп переконали його не включати в основну промову.

Зазначається, що Трамп виступав без телесуфлера, тому його заяви були імпровізованими. Також він сказав своєму віцепрезиденту, що промова перед натовпом вийшла кращою, ніж та, яку він виголосив після складання присяги, додало видання.

Нагадаємо, під час своєї інавгурації 20 січня Трамп зробив низку дуже важливих заяв. Трамп заявив, що "просто зараз почалася золота ера Америки". Він стверджує, що відсьогодні США будуть процвітати, стануть сильними і безпечними.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп має намір почати масові депортації нелегальних мігрантів уже наступного дня після своєї інавгурації. Перша хвиля операцій почнеться в Чикаго, за участю 100-200 офіцерів імміграційної служби.

Раніше повідомлялося, що перед інавгурацією Байден помилував низку чиновників. Серед помилуваних Байденом - Марк Міллі, який називав Трампа "фашистом".

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Хто такий Павло Клімкін? Павло Анатолійович Клімкін - український державний діяч і дипломат російського походження, Надзвичайний і Повноважний Посол, з 19 червня 2014 до 29 серпня 2019 року - Міністр закордонних справ України в першому та другому урядах Арсенія Яценюка й в уряді Володимира Гройсмана, пише Вікіпедія.

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