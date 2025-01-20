Байден помилував низку чиновників, Трамп назвав це 'ганьбою'

Серед помилуваних Байденом - Марк Міллі, який називав Трампа "фашистом". Помилування стосуватиметься також однієї з відомих критиків Трампа - Ліз Чейні

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Байден помилував низку чиновників / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

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Кого саме помилував Байден

Трамп гнівно відреагував на рішення Джо Байдена

Джо Байден в останній день перебування на посаді президента США оголосив про помилування генерала Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі та інших людей. Про це Байден написав у соціальній мережі Х.

Окрім генерала Міллі та доктора Фаучі, президент США помилував членів Конгресу та персонал, які працювали у Спеціальному комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, а також офіцерів Капітолію США та столичної поліції, які давали свідчення перед Спеціальним комітетом.

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Президент США наголосив, що "державні службовці постійно зазнавали погроз і залякувань за сумлінне виконання своїх обов'язків", а в "деяких випадках декому навіть погрожували кримінальним переслідуванням".

Говорячи про осіб, яких він помилував, Байден наголосив, що вони служили нації "з честю і відзнакою і не заслуговують бути об'єктами необґрунтованого і політично мотивованого судового переслідування".

"Генерал Міллі служив нашій нації понад 40 років, обіймаючи численні командні та керівні посади і вирушаючи в найнебезпечніші частини світу для захисту і захисту демократії. Як голова Об'єднаного комітету начальників штабів, він керував нашими Збройними Силами через найскладніші глобальні загрози безпеці та зміцнював наші наявні альянси, створюючи нові", - написав Байден.

Щодо Фаучі, то він, за словами Байдена, "врятував незліченну кількість життів, керуючи відповіддю уряду на гостру кризу в галузі охорони здоров'я, включно з ВІЛ/СНІДом, а також вірусами Ебола і Зіка".

"Під час перебування на посаді мого головного медичного радника він допоміг країні подолати пандемію, яка трапляється раз на століття. Завдяки йому Сполучені Штати безпечніші та здоровіші", - заявив Байден.

Також він відзначив Спеціальний комітет із розслідування нападу на Капітолій, який "сумлінно і віддано" виконав свою місію з "відкриття правди".

"Я вірю у верховенство закону й оптимістично налаштований, що сила наших правових інституцій врешті-решт переважить політику. Але це виняткові обставини, і я не можу з чистою совістю нічого не робити. Безпідставні та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій безпеці осіб та їхніх родин", - так Байден пояснив помилування.

Зі свого боку новий президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на рішення свого попередника Джо Байдена "превентивно" помилувати низку посадовців. Про це заявила журналістка NBC News Крістен Велкер, якій Трамп надіслав текстове повідомлення.

Трамп назвав "ганебним" рішення Байдена про превентивне помилування перед тим, як той залишив Білий дім.

"Це ганебно. Багато з них винні в масштабних злочинах!", - написав він журналістці.

Серед помилуваних Байденом - Марк Міллі, який називав Трампа "фашистом". Помилування стосуватиметься також однієї з найвідоміших критиків Трампа, колишньої членкині Палати представників Ліз Чейні.

/ Инфографика: Главред

Інавгурація Трампа - новини за темою

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США розпочалася з ранкової служби в Церкві Святого Іоанна. Після цього Трамп зустрінеться з Джо Байденом і його дружиною Джилл у Білому домі. Основні урочистості відбудуться в Конгресі США.

Також текстову онлайн-трансляцію церемонії веде Главред.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп має намір почати масові депортації нелегальних мігрантів уже наступного дня після своєї інавгурації. Перша хвиля операцій почнеться в Чикаго, за участю 100-200 офіцерів імміграційної служби.

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