'Будуть цікаві події': Трамп готує неприємні сюрпризи для Путіна - Загородній

Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готує ряд сюрпризів для Росії, які лише погіршать її становище, зазначає політичний експерт.

https://glavred.net/ukraine/budut-interesnye-sobytiya-tramp-gotovit-nepriyatnye-syurprizy-dlya-putina-zagorodniy-10632419.html Посилання скопійоване

Трамп готує неприємні сюрпризи для Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Загородній:

Трамп готує ряд сюрпризів для Путіна

Ситуація для Кремля може значно погіршитись

Другий термін обраного президента США Дональда Трампа принесе для Росії та особисто для ввоєнного злочинця та диктатора Володимира Путіна дуже багато неприємних сюрпризів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Трамп не забуде російському диктатору Путіну публічні порівняння його із вже екс-президентом США Джо Байденом.

відео дня

"Путін взагалі публічно порівняв Трампа з Байденом - думаю, більшої образи для Трампа немає", - сказав Загородній.

Експерт наголошує, що Путін продовжує "гнути свою лінію", будучи впевненим, що "у нього все добре". Однак, така логіка, на думку Загороднього, є далекою від істини.

"Тому на нас чекають дуже цікаві події, причому навіть раніше, ніж ми можемо припустити", - резюмував Тарас Загородній.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ, де обговорював війну проти України. Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час цієї зустрічі Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США та заявив, що Росія нібито готова до діалогу з новою американською адміністрацією щодо війни в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп має твердий намір домогтися завершення війни, яку розв’язала Росія проти України. Про це заявив Майк Волтц, майбутній радник із національної безпеки нового президента США. Він зазначив, що на шляху до припинення війни залишаються три ключові питання, які потребують вирішення та стосуються можливих переговорів України з РФ, повідомляє CBS.

Напередодні інавгурації, під час мітингу у Вашингтоні, Дональд Трамп пообіцяв припинити агресію Росії проти України. Він також повідомив, що після вступу на посаду планує організувати телефонну розмову з Володимиром Путіним, щоб домовитися про особисту зустріч із ним.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред