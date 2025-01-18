Трамп планує масові депортації мігрантів: у WSJ розкрили плани після інавгурації

Масові депортації у США можуть серйозно вплинути на економіку країни.

https://glavred.net/world/tramp-planuye-masovi-deportaciji-migrantiv-u-wsj-rozkrili-plani-pislya-inavguraciji-10631840.html Посилання скопійоване

Трамп планує масштабні депортації мігрантів / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Головне із матеріалу:

У США буде розгорнуто спеціальну операцію по депортаціях

Депортації можуть серйозно вплинути на економіку країни

Новообраний президент США Дональд Трамп має намір почати масові депортації мігрантів вже наступного дня після своєї інавгурації, запланованої на 20 січня.

За даними видання Wall Street Journal, перша хвиля депортацій нелегальних мігрантів у США почнеться з Чикаго, де буде розгорнуто операцію за участю від 100 до 200 офіцерів імміграційної та митної служби США. Окрім Чикаго, під прицілом також можуть опинитися Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер та Маямі.

відео дня

"Ми почнемо прямо тут, в Чикаго, штат Іллінойс… І якщо мер Чикаго не хоче допомагати, він може відійти в сторону. Але якщо він перешкоджатиме нам, якщо він свідомо переховуватиме або приховуватиме нелегалів, я буду переслідувати його в судовому порядку", - зазначив Том Хоман, який, ймовірно, буде керівником прикордонної служби адміністрації Трампа.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Як повідомляє WSJ, шерифам можуть надати додаткові повноваження для проведення антимігрантських рейдів. Радники Дональда Трампа розповіли про намір "покарати" міста-притулки, припинивши надання федеральних грантів на мільярди доларів.

З наближенням інавгурації Дональда Трампа, в соціальних мережах почали поширюватися чутки про можливі рейди імміграційної та митної служби США. За даними Коаліції за гуманні права іммігрантів Лос-Анджелеса, організація вже провела понад 140 семінарів, аби інформувати мігрантів про їхні права і правові ресурси у разі звернення агентів служби.

Економісти та бізнес-лідери попереджають, що масові депортації, які пропонує Трамп, можуть серйозно вплинути на економіку країни, оскільки це завдасть удару по галузях, які й так відчувають нестачу робочої сили.

Політика Трампа - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України. Є ризик, що обраний президент США Дональд Трамп може про щось домовлятися з російським диктатором самостійно. Однак Трамп ніколи не говорив і не скаже фрази "нічого про Україну без України", адже це не його підхід.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа. Відомо, що США надали Україні 102 мільярди доларів допомоги, а їхні союзники й партнери – 158 мільярдів. Він назвав це прикладом ефективного розподілу тягаря, який є найкращим за весь його 32-річний досвід у дипломатії.

На Заході розкрили деталі, який у Трампа є козир на перемовинах із Путіним. Нова наступальна операція Сил оборони України в Курській області виглядає як заздалегідь прорахований стратегічний крок напередодні інавгурації Дональда Трампа на пост президента США.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред