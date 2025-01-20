Загроза "катастрофи для України": у РФ "стоїть писк" після перемоги Трампа – думка

Російські судна без страховки не впустять у жоден порт, пояснив Тарас Загородній.

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США вдарили по нафтовому флоту РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

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У Росії через дії США "вже стоїть писк"

Санкції вдарили по страхових компаніях

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував окремі прогнози про те, що Дональд Трамп після його перемоги на президентських виборах у США може стати "катастрофою для України".

"Щойно Трамп виграв вибори, раптово осмілів Байден - запровадив санкції проти російської нафтянки, до чого раніше в нього чомусь не доходили руки. США влупили по Газпромбанку, а потім вдарили по "тіньовому флоту" РФ", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що в Росії через ці дії США "вже стоїть писк", оскільки санкціями вдарили не просто по флоту, а ще й по страхових компаніях, які страхували судна.

"Коли британці відмовилися страхувати судна, які перевозять російську нафту, цим зайнялися російські компанії, а також деякі індійські та китайські. Зрозуміло, що це були просто папірці, за якими не стояло реальне страхове покриття, і, якби щось сталося, ніхто грошей не дав би. А тепер усе, лавочка прикрита - російські судна без страховки не впустять у жоден порт. Якщо раніше був хоч якийсь папірець, і можна було зробити вигляд, що страховка існує, то тепер немає навіть цього папірця", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що рішення США зупинить тіньовий танкерний флот РФ, тому що постало питання про страхове покриття.

"А писк у Росії стоїть через те, що закривається прокачування нафти з Арктики, тому що постало питання, на чому її тепер перевозити. І це тільки початок великих пригод росіян", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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