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Загроза "катастрофи для України": у РФ "стоїть писк" після перемоги Трампа – думка

Олексій Тесля
20 січня 2025, 20:14
367
Російські судна без страховки не впустять у жоден порт, пояснив Тарас Загородній.
нефть, танкер
США вдарили по нафтовому флоту РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay/weeksymate, Pixabay/redhawkgroup

Важливо:

  • У Росії через дії США "вже стоїть писк"
  • Санкції вдарили по страхових компаніях

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував окремі прогнози про те, що Дональд Трамп після його перемоги на президентських виборах у США може стати "катастрофою для України".

"Щойно Трамп виграв вибори, раптово осмілів Байден - запровадив санкції проти російської нафтянки, до чого раніше в нього чомусь не доходили руки. США влупили по Газпромбанку, а потім вдарили по "тіньовому флоту" РФ", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що в Росії через ці дії США "вже стоїть писк", оскільки санкціями вдарили не просто по флоту, а ще й по страхових компаніях, які страхували судна.

"Коли британці відмовилися страхувати судна, які перевозять російську нафту, цим зайнялися російські компанії, а також деякі індійські та китайські. Зрозуміло, що це були просто папірці, за якими не стояло реальне страхове покриття, і, якби щось сталося, ніхто грошей не дав би. А тепер усе, лавочка прикрита - російські судна без страховки не впустять у жоден порт. Якщо раніше був хоч якийсь папірець, і можна було зробити вигляд, що страховка існує, то тепер немає навіть цього папірця", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що рішення США зупинить тіньовий танкерний флот РФ, тому що постало питання про страхове покриття.

"А писк у Росії стоїть через те, що закривається прокачування нафти з Арктики, тому що постало питання, на чому її тепер перевозити. І це тільки початок великих пригод росіян", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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нафта санкції проти Росії Тарас Загородній
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