Журі Венеціанської бієнале-2026 пішло у відставку - яка причина і до чого тут РФ

30 квітня члени міжнародного журі 61-ї Міжнародної художньої виставки подали заяви про складання повноважень.

Журі Венеціанської бієнале-2026 пішло у відставку

Причиною відставки стали розбіжності з рішенням допустити участь РФ у виставці

Після відставки журі організатори повідомили про перенесення церемонії вручення нагород

Організатори Венеціанської бієнале повідомили, що міжнародне журі 61-ї художньої виставки пішло у відставку на тлі розбіжностей щодо допуску Росії до участі в заході. Про це повідомляє Labiennale.org.

Йдеться про проєкт "У мінорних тональностях", куратором якого виступає Койо Куо. Виставка має відбутися з 9 травня по 22 листопада 2026 року.

До складу журі входили Соланж Фаркаш (голова), Зої Батт, Ельвіра Дьянгані Осе, Марта Кузма та Джованна Заппері.

Причиною відставки стали розбіжності з рішенням організаторів допустити участь Росії у виставці. Раніше журі заявляло, що не оцінюватиме роботи представників країн, щодо лідерів яких ведуться розслідування Міжнародного кримінального суду.

Конкретні держави не називалися, проте відомо, що МКС видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Після відходу журі організатори повідомили про перенесення церемонії вручення нагород.

Спочатку вона мала відбутися в день відкриття 9 травня, проте тепер її проведення заплановано на 22 листопада — дату закриття виставки.

Венеціанська бієнале та ордер на арешт Путіна

Міністерство культури Італії та італійський уряд загалом не підтримали ініціативу організаторів 61-ї Венеціанської бієнале дозволити Росії брати участь у заході. Відповідну заяву було опубліковано на сайті відомства.

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт Путіна ще в березні 2023 року.

У МЗС Росії заявили, що Росія не братиме на себе зобов'язань, пов'язаних з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Про подію: Венеціанська бієнале Венеціанська бієнале — найстаріша і одна з найпрестижніших міжнародних виставок сучасного мистецтва у світі, заснована в 1895 році. Вона проходить кожні два роки у Венеції (Італія) і слугує глобальною платформою для презентації актуальних художніх ідей та національних культур. Кожна країна-учасниця (їх понад 80) представляє власних художників в окремих павільйонах. Україна бере участь у Венеціанській бієнале з 2001 року.

