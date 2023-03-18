Ордер на арешт Путіна виправданий - Байден

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Президента РФ притягнуть до кримінальної відповідальності за викрадення і депортацію українських дітей.

Джо Байден вважає, що ордер на арешт Володимира Путіна виправданий / Фото УНІАН, скріншот

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна є виправданим. Лідер РФ скоїв військові злочини.

"Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна, – ред.) виправдано. Путін явно скоїв військові злочини", - цитує Байдена The New York Times.

За словами глави Білого дому, рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією". При цьому він зазначив, що США не є членом МКС.

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Ордер на арешт Путіна

У жовтні 2022 року уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила Путіну, що "усиновила" викрадену з Маріуполя дитину. За її словами, лише станом на жовтень в РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт з соціальних установ, а 350 дітей з Донбасу вже прилаштовані в прийомні сім'ї в 16 регіонах РФ.

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто зазначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

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