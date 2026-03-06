Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

Віталій Кірсанов
6 березня 2026, 23:23
Італія зробила офіційну заяву про участь РФ у Венеціанській бієнале.
Росію повернули на Венеціанську бієнале
Росію повернули на Венеціанську бієнале / колаж: Главред, фото: instagram.com/labiennale

Коротко:

  • На бієнале планується відкриття російського павільйону
  • Організатори бієнале не приймають рішення про допуск окремих країн

Міністерство культури Італії та італійський уряд в цілому не підтримують ініціативу організаторів 61-ї Венеціанської бієнале дозволити Росії брати участь у заході. Відповідна заява була опублікована на сайті відомства.

У документі наголошується, що міністр культури Алессандро Джулі виступив проти повернення росіян на престижну міжнародну художню виставку. Він також підкреслив важливість захисту української культурної спадщини, якій, за його словами, щодня завдається значної шкоди в результаті дій Росії.

відео дня

Водночас кураторка українського павільйону Ксенія Малих повідомила в коментарі для "Суспільне Культура", що самі організатори бієнале не приймають рішення про допуск окремих країн.

За її словами, представники виставки пояснили, що участь держав залежить від їх офіційного визнання Італією. Якщо країна визнана італійською державою, вона має право брати участь у Венеціанській бієнале.

Чому Росія все ж бере участь

2 березня спеціальний представник Росії з міжнародного культурного співробітництва і колишній міністр культури Михайло Швидкой повідомив виданню ArtNews, що на виставці планується відкриття російського павільйону.

За його словами, Росія "ніколи не покидала" Венеціанську бієнале, а лише шукала нові форми творчої діяльності в поточних умовах. Швидкой також заявив, що участь країни в заході свідчить про те, що російська культура не виявилася ізольованою від світового культурного простору.

Організатори виставки, коментуючи ситуацію, підкреслили, що виступають проти будь-яких форм дискримінації або цензури. Вони зазначили, що Венеціанська бієнале традиційно позиціонується як майданчик для діалогу, відкритості та творчої свободи, яка сприяє культурному обміну та взаємодії між народами.

Новини кіно

Легендарний серіал "Секретні матеріали" ("Цілком таємно") отримає повноцінний перезапуск. Стрімінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот нового проєкту. Над ним працює режисер і продюсер Райан Куглер, відомий за фільмом "Грішники".

На Берлінському міжнародному кінофестивалі журналісти запитали у британського актора Каллума Тернера ("Фантастичні тварини", "Володарі повітря"), чи стане він новим агентом 007. І хоча Каллум відреагував з посмішкою, відповіді, якої чекали шанувальники, не прозвучало.

Читайте також:

Про подію: Венеціанська бієнале

Венеціанська бієнале - найстаріша і одна з найпрестижніших міжнародних виставок сучасного мистецтва в світі, заснована в 1895 році. Вона проходить кожні два роки у Венеції (Італія) і служить глобальною платформою для презентації актуальних художніх ідей і національних культур.

Кожна країна-учасниця (їх понад 80) представляє власних художників в окремих павільйонах.

Україна бере участь у Венеціанській бієнале з 2001 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Италия Венеция новини кіно новини Італії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:57Україна
Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:56Війна
Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

20:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Останні новини

23:23

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

22:44

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

22:13

"Дуже втомилася": дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака

21:47

Важливе послання від Всесвіту отримають чотири знаки зодіаку - хто вони

21:44

Його "з'їдять": ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій усунення ПутінаВідео

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
21:35

Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"Відео

20:57

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:56

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:52

"Бог завжди шанував жінку": священник пояснив, чи можна святкувати 8 березняВідео

Реклама
20:45

Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

20:41

Хитрість із пральною машиною: один простий засіб — і одяг знову стане білосніжним

20:37

25 років: Костянтина Меладзе застукали з новою пасією

20:19

Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

20:16

РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": якою мовою розмовляли на Русі насправді

19:38

"Даємо три дні": Угорщина пішла на шантаж і висунула Україні зухвалі ультиматуми

19:23

Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин новини компанії

19:21

Свекруха поставила нареченій ультиматум, який ледь не зруйнував весілля: деталі

19:10

Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактикуПогляд

19:03

22 дні без грошей: пенсіонери скаржаться на блокування карток в Ощадбанку

Реклама
18:59

Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок

18:56

Дівчина прийняла загадкові плоди у дворі за помідори: що це було

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

16:34

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

16:33

Яка стара назва міста Хмельницький: про неї вже не пам’ятають навіть місцеві

16:23

Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказалаВідео

16:20

Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностямиФото

16:18

Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

16:14

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

Реклама
16:11

Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

16:06

СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації - експерт

16:02

"Як остання ганчірка": Леся Нікітюк розчулила в день народження мами

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

15:20

Чому 7 березня потрібно присвятити очищенню душі: яке церковне свято

15:16

Пара вирушила у відпустку мрії, але хлопець припустився помилки: що він зробивВідео

14:57

МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти