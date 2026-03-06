Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

Італія зробила офіційну заяву про участь РФ у Венеціанській бієнале.

Росію повернули на Венеціанську бієнале

Міністерство культури Італії та італійський уряд в цілому не підтримують ініціативу організаторів 61-ї Венеціанської бієнале дозволити Росії брати участь у заході. Відповідна заява була опублікована на сайті відомства.

У документі наголошується, що міністр культури Алессандро Джулі виступив проти повернення росіян на престижну міжнародну художню виставку. Він також підкреслив важливість захисту української культурної спадщини, якій, за його словами, щодня завдається значної шкоди в результаті дій Росії.

Водночас кураторка українського павільйону Ксенія Малих повідомила в коментарі для "Суспільне Культура", що самі організатори бієнале не приймають рішення про допуск окремих країн.

За її словами, представники виставки пояснили, що участь держав залежить від їх офіційного визнання Італією. Якщо країна визнана італійською державою, вона має право брати участь у Венеціанській бієнале.

Чому Росія все ж бере участь

2 березня спеціальний представник Росії з міжнародного культурного співробітництва і колишній міністр культури Михайло Швидкой повідомив виданню ArtNews, що на виставці планується відкриття російського павільйону.

За його словами, Росія "ніколи не покидала" Венеціанську бієнале, а лише шукала нові форми творчої діяльності в поточних умовах. Швидкой також заявив, що участь країни в заході свідчить про те, що російська культура не виявилася ізольованою від світового культурного простору.

Організатори виставки, коментуючи ситуацію, підкреслили, що виступають проти будь-яких форм дискримінації або цензури. Вони зазначили, що Венеціанська бієнале традиційно позиціонується як майданчик для діалогу, відкритості та творчої свободи, яка сприяє культурному обміну та взаємодії між народами.

Про подію: Венеціанська бієнале Венеціанська бієнале - найстаріша і одна з найпрестижніших міжнародних виставок сучасного мистецтва в світі, заснована в 1895 році. Вона проходить кожні два роки у Венеції (Італія) і служить глобальною платформою для презентації актуальних художніх ідей і національних культур. Кожна країна-учасниця (їх понад 80) представляє власних художників в окремих павільйонах. Україна бере участь у Венеціанській бієнале з 2001 року.

