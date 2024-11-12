Загроза арешту за ордером МКС: стало відомо, хто поїде до Бразилії замість Путіна

Бразилія - одна з країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду.

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Володимиру Путіну загрожує арешт за ордером МКС / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

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У Бразилії Путіну світить арешт за ордером МКС

Замість себе диктатор відправив Лаврова на саміт G20

Делегацію Росії на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не диктатор Володимир Путін.

Про те, що глава МЗС РФ очолить російську делегацію на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, повідомив посол з особливих доручень МЗС РФ Марат Бердиєв.

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Як відомо, Бразилія - одна з країн, що ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року. Президент Бразилії Лула да Сілва запросив російського лідера на саміт, але зазначив, що наслідки візиту він має оцінити сам.

Зазначимо, що раніше Путін пояснив, що не поїде на саміт G20 до Бразилії, щоб не "порушувати нормальну роботу" заходу. При цьому він зазначив, що рішення МКС можна нібито "легко обійти".

Ордер на арешт Путіна - останні новини за темою

Раніше було анонсовано перший візит Володимира Путіна до країни, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляв Главред, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв воєнні злочини.

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Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

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