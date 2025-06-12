'Жирна ціль': в ЦПД назвали особливості ураженого заводу біля Москви

Плати, виготовлені на цьому заводі, використовуються в російських ракетах та дронах.

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ЗСУ уразили завод РФ / колаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, google.com

Головне із заяви керівника ЦПД:

Завод "Резоніт" в Московській області - це жирна ціль

Він знаходиться на відстані 40 км від центру Москви

Завод спеціалізується на виготовленні багатошарових друкованих плат, високоточної мікроелектроніки

Уражений в Московській області завод "Резоніт" - це жирна ціль, яка знаходиться на відстані 40 км від центру Москви. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

За його словами, на базі технопарку працюють підприємства, пов’язані з розробкою та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння.

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"Резоніт спеціалізується на виготовленні багатошарових друкованих плат, гнучких і гнучко-жорстких плат, високоточної мікроелектроніки", - наголосив він.

Коваленко також зауважив, що плати, виготовлені на "Резоніті", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення й передачі даних. Зокрема:

в ракети Іскандер, Калібр, Х-101;

дрони Орлан-10, Ланцет, Куб;

блоки наведення артилерійських систем.

Удар по російському заводу - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Вибухи було зафіксовано на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області.

Вдень, 11 червня, в Енгельсі Саратовської області пролунав гучний вибух. Він міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі.

Крім того, у ніч на 11 червня дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Там пролунало щонайменше 15 вибухів.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

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