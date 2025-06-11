Поблизу авіабази: в Енгельсі пролунав гучний вибух, деталі

Існує дві версії, де міг статися вибух.

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Вибух в Енгельсі / колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

В Енгельсі пролунав вибух

Ймовірно, вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі

Він розташований всього за 2 кілометри від нафтобази

Вдень, 11 червня, в Енгельсі Саратовської області пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму. Про це пишуть росЗМІ.

Росіяни стверджують, що вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі.

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Відомо, що цей завод розташований всього за 2 кілометри від нафтобази "Кристал" поблизу авіабази "Енгельс".

За іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за 5 кілометрів від "Кристалу".

Що відомо про Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 червня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи на найбільшому в Росії виробнику пороху.

Вранці 10 червня ударні дрони помітили в республіці Татарстан. Прогриміли вибухи в районі міста Єлабуга, де окупанти виробляють Шахеди.

Крім того, уранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

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