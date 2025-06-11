Поблизу авіабази: в Енгельсі пролунав гучний вибух, деталі

Коротко:
- В Енгельсі пролунав вибух
- Ймовірно, вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі
- Він розташований всього за 2 кілометри від нафтобази
Вдень, 11 червня, в Енгельсі Саратовської області пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму. Про це пишуть росЗМІ.
Росіяни стверджують, що вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі.
Відомо, що цей завод розташований всього за 2 кілометри від нафтобази "Кристал" поблизу авіабази "Енгельс".
За іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури "РусКон-С", розташованому за 5 кілометрів від "Кристалу".
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 11 червня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи на найбільшому в Росії виробнику пороху.
Вранці 10 червня ударні дрони помітили в республіці Татарстан. Прогриміли вибухи в районі міста Єлабуга, де окупанти виробляють Шахеди.
Крім того, уранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.
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