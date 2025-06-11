Пролунало щонайменше 15 вибухів: дрони атакували Тамбовський пороховий завод у РФ

Коротко:
- У РФ пролунали вибухи
- Під удар дронів потрапив Тамбовський пороховий завод
У ніч на 11 червня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Місцеві жителі повідомляють про численні вибухи на найбільшому в Росії виробнику пороху.
Як повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, у небі над Котовськом пролунало щонайменше 15 вибухів. У місті було чути сирени повітряної тривоги.
Дивіться відео - У російському Тамбові прогриміли вибухи:
Офіційна інформація про масштаби пошкоджень або постраждалих унаслідок інциденту наразі відсутня.
У Міноборони РФ заявили, що за ніч над Тамбовською областю було збито один БПЛА.
Як пише Telegram-канал Astra, Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств, яке спеціалізується на виробництві боєприпасів і пороху для стрілецької зброї, артилерійських систем, гранатометів, мінометів і танкових снарядів. Завод також виробляє компоненти вибухових речовин, зокрема нітроцелюлозу і колоксилін. Входить до складу держкорпорації Ростех. З березня 2023 року підприємство перебуває під санкціями.
Завод уже неодноразово атакували БПЛА. Зокрема, він потрапив під удар дронів у ніч на 29 травня, у січні цього року, у липні 2024 року і в листопаді 2023-го.
Атаки дронів у Росії - останні новини
Як писав Главред, вранці 10 червня ударні дрони помітили в республіці Татарстан. Прогриміли вибухи в районі міста Єлабуга, де окупанти виробляють Шахеди.
Уранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.
Крім того, в ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області РФ.
1 червня було здійснено атаку на військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево. Саме там базується стратегічна авіація Росії - у результаті було уражено понад 40 літаків.
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