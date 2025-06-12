Удар по Московській області: ЗСУ уразили важливий російський завод, деталі

Коротко:
- ЗСУ завдали удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ
- Вибухи було зафіксовано на території Технопарку "Рєзоніт"
- Він спеціалізується на виробництві електроніки
У ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, вибухи було зафіксовано на території Технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області.
"Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки", - йдеться в повідомленні.
В Генштабі додали, що результати вогневого ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили у відомстві.
Вибухи у Московській області - відео:
Вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, вдень, 11 червня, в Енгельсі Саратовської області пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляли про великий стовп диму. Вибух міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі.
У ніч на 11 червня в країні-агресорі РФ також прогриміли вибухи. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.
Крім того, вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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