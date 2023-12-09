Зеленський вперше в історії України зустрівся з прем’єр-міністром Кабо-Верде

Президент України розпочав свою поїздку на інавгурацію президента Аргентини із зустрічі з прем’єр-міністром африканської країни Кабо-Верде.

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Президент України зустрівся з лідером країни Африки / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

У суботу, 9 грудня, Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, де планує взяти участь у церемонії інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. По дорозі до Аргентини, він провів зустріч із прем’єр-міністром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Це перша зустріч глав держав в історії двох країн. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Президента України.

Під час цієї зустрічі Володимир Зеленський відзначив значущість принципової позиції Кабо-Верде, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Президент також підкреслив важливість засудження російської агресії, а також конкретні кроки Кабо-Верде щодо підтримки українських ініціатив на міжнародному рівні.

Особлива увага була приділена підтримці Кабо-Верде резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, що закликають до визнання територіальної цілісності України та вимагають виведення військ Росії з її території.

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"Це голос демократії, який допомагає нам, підтримує резолюції, які є дуже важливими", - зазначив Зеленський.

Під час зустрічі виникли обговорення щодо Української формули миру і Зеленський запросив прем'єра Кабо-Верде приєднатися до роботи над її імплементацією. Лідери також обговорили реалізацію окремих пунктів формули, підготовку четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Також велися переговори щодо підсилення відносин між Україною та країнами Африки, планів участі в міжнародних форумах та графіку двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Крім цього, Зеленський запросив прем'єра Кабо-Верде відвідати Україну, що є ще одним етапом в розвитку дипломатичних відносин між двома країнами.

Зустрічі Зеленського

Нагадаємо, керівник Офісу президента України, Андрій Єрмак, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини, Петером Сіярто, перед самітом лідерів ЄС. Під час розмови вони домвились працювати над датою зустрічі президента Зеленського з главою Угорщини Орбаном.

Нещодавно Зеленський нагородив бійців 93 бригади "Холодний Яр" під час свого візиту до підрозділів Сил оборони на Куп'янському напрямку. Головнокомандувач ознайомився зі ситуацією на Харківщині та особисто відзначив військових за їхню роботу.

Як раніше повідомляв Главред, у вересні президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Білий дім. Там вони провели зустріч з президентом США Джо Байденом.

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