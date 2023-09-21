Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: перші подробиці

Це вже другий візит українського лідера до Вашингтона від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

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Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом. Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі газети USA Today.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден зустріли главу української держави Володимира Зеленського та його дружину Олену Зеленську біля південного входу до комплексу Білого дому в Вашингтоні. Під час зустрічі вони обмінялися рукостисканням, зробили кілька спільних фотографій і направилися до президентської резиденції.

Як очікується, у Білому Домі відбудуться переговори у вузькому колі, після чого вони продовжаться у розширеному складі делегацій.

відео дня

За планом, оприлюдненим напередодні Білим домом, лідери держав поспілкуються в Овальному кабінеті, після чого передбачені переговори сторін у розширеному форматі. Очікується, що після переговорів Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

За даними Wall Street Journal, Зеленський наголосив, що з нетерпінням чекає обговорень з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".

"Володимир Зеленський , який зараз проводить зустріч з Джо Байденом, сказав президенту США, що з нетерпінням чекає на їх обговорення з "особливим акцентом на протиповітряну оборону"", - повідомляє WSJ.

Зауважимо, що це вже другий візит українського лідера до Вашингтона від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

Візит Зеленського у США

Як повідомляв Главред, цього тижня український президент Володимир Зеленський прибув в Америку. Там він виступив на дебатах Генасамблеї ООН. Президент переконаний, що у Росії потрібно відібрати ядерну зброю, щоб Кремль не міг нею погрожувати.

Також на засіданні Радбезу ООН Зеленський представив формулу миру України. Мирна ініціатива Києва заснована на принципах відновлення територіальної цілісності української держави відповідно до Статуту Організації.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя декілька разів переривав голову засідання Радбезу ООН прем'єр-міністра Албанії Еді Раму, щоб зірвати виступ президента України Володимира Зеленського. Рама різко сказав Небензі, що виступ Зеленського з промовою не знадобиться в тому випадку, якщо Москва припинить свою війну проти української держави.

Президент української держави також повідомив про важливі переговори у Вашингтоні – надання військової допомоги Україні. Зеленський наголосив, що саме питання про передачу ППО є одним з топових.

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