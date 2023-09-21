УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: перші подробиці

Аліна Дембіцька
21 вересня 2023, 23:50 оновлено 22 вересня, 00:21
Це вже другий візит українського лідера до Вашингтона від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.
Байден, Зеленский
Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом. Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі газети USA Today.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден зустріли главу української держави Володимира Зеленського та його дружину Олену Зеленську біля південного входу до комплексу Білого дому в Вашингтоні. Під час зустрічі вони обмінялися рукостисканням, зробили кілька спільних фотографій і направилися до президентської резиденції.

Як очікується, у Білому Домі відбудуться переговори у вузькому колі, після чого вони продовжаться у розширеному складі делегацій.

відео дня

За планом, оприлюдненим напередодні Білим домом, лідери держав поспілкуються в Овальному кабінеті, після чого передбачені переговори сторін у розширеному форматі. Очікується, що після переговорів Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

За даними Wall Street Journal, Зеленський наголосив, що з нетерпінням чекає обговорень з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".

"Володимир Зеленський , який зараз проводить зустріч з Джо Байденом, сказав президенту США, що з нетерпінням чекає на їх обговорення з "особливим акцентом на протиповітряну оборону"", - повідомляє WSJ.

Зауважимо, що це вже другий візит українського лідера до Вашингтона від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

Візит Зеленського у США

Як повідомляв Главред, цього тижня український президент Володимир Зеленський прибув в Америку. Там він виступив на дебатах Генасамблеї ООН. Президент переконаний, що у Росії потрібно відібрати ядерну зброю, щоб Кремль не міг нею погрожувати.

Також на засіданні Радбезу ООН Зеленський представив формулу миру України. Мирна ініціатива Києва заснована на принципах відновлення територіальної цілісності української держави відповідно до Статуту Організації.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя декілька разів переривав голову засідання Радбезу ООН прем'єр-міністра Албанії Еді Раму, щоб зірвати виступ президента України Володимира Зеленського. Рама різко сказав Небензі, що виступ Зеленського з промовою не знадобиться в тому випадку, якщо Москва припинить свою війну проти української держави.

Президент української держави також повідомив про важливі переговори у Вашингтоні – надання військової допомоги Україні. Зеленський наголосив, що саме питання про передачу ППО є одним з топових.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: перші подробиці

Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: перші подробиці

23:50 Світ
Припинення постачання зброї Україні: Дуда прокоментував слова Моравецького

Припинення постачання зброї Україні: Дуда прокоментував слова Моравецького

23:31 Світ
Все у вогні: РФ вдарила гіперзвуковими ракетами "Оніксами" по Одеській області

Все у вогні: РФ вдарила гіперзвуковими ракетами "Оніксами" по Одеській області

23:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:59

Тиша повинна бути в бібліотеці: Бріджит Макрон і королеву Каміллу налякав гучний чих

23:50

Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: перші подробиці

23:31

Припинення постачання зброї Україні: Дуда прокоментував слова Моравецького

23:30

Елегантну Джолі підловили з дорослою біологічною донькою Вів'єн

23:16

Все у вогні: РФ вдарила гіперзвуковими ракетами "Оніксами" по Одеській області

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – КоваленкоУкраїна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – Коваленко
22:43

"Маніпульований балаган": публіцист прокоментував вибори 10 вересня

22:02

У Німеччині зробили заяву щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus

21:56

І ювелір не потрібен: як почистити золото від чорноти прямо вдома

21:55

З'їдається весь і тарілку оближуть: рецепт салату Марсель, від якого зупинитися неможливо

Реклама
21:39

50-річна Гвінет Пелтроу в крихітному рушнику показала свій відпочинок у сауні

21:16

Найсильніший шторм триватиме понад тиждень: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

20:41

Гучно бахнуло і піднявся густий дим: у Криму повідомляють про потужні вибухи

20:31

"Рік. Харківщина": у проєкті Комарова Буданов розкрив секрет Харківського контрнаступу

20:14

5G на горизонті: Мінцифри планує запустити пілотну версію вже у 2024 році

20:08

Лорак вирядилася королевою і похвалила дітей окупантів

19:52

Потужний удар по ворогу на півдні: ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом з технікою

19:44

Зеленський привезе з Вашингтона "подарунки": CNN дізнався цікаві подробиці

19:41

Вбивала себе: Наомі Кемпбелл поділилася історією своєї боротьби за життя

19:32

Ворог не зміг пробити оборону в Києві: Жданов розповів, куди летіли ракети РФ

19:26

Оплата штрафу за адмінправопорушення в "Дії": що відомо про нову функцію

Реклама
19:25

"Найкраща відповідь Росії": Наталка Денисенко показала голі сідниці окупанту

19:10

Закатайте губу: чому нам не відкриють європейский ринок?Погляд

18:54

Як почистити штори ,які висять: три простих і зручних способа

18:46

Марія Машкова показала послання від тата-путініста, і зізналася йому в любові

18:45

Знищити носії Калібрів: названо нові цілі для ЗСУ в КримуВідео

18:16

Як правильно – "дивиШСя" чи "дивиССя": Авраменко здивував відповіддю

18:07

Як почистити куртку без прання: 3 способи для засмальцьованих плям

18:05

Вріже 30-градусна спека: які регіони накриє "бабине літо"

17:58

"Гвардія наступу" прорвала оборону РФ на півдні та захопила нові рубежі

17:54

"Це ганьба": Німеччина розкритикувала рішення Польщі про припинення постачання зброї

17:18

Все в дикому вогні: відео з першими хвилинами після ракетної атаки на ЧеркасиВідео

16:50

Знищені офіцери РФ: штаб ворога в Мелітополі обезголовлений ракетним ударом ЗСУ

16:48

Чому спорт не допомагає схуднути: тренерка приголомшила поясненням

16:24

"Я маю на це право!": Карпачов розповів, чому потрібно бути егоїстом

16:03

Що потрібно намазати на обличчя 23 вересня, щоб зберегти красу: прикмети дня

15:55

Брюссель відреагував на неочікувану заяву Моравецького про поставки зброї Україні

15:55

ЗСУ захопили важливі позиції біля Бахмута: вибивають окупантів і рухаються вперед

15:41

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

15:29

"Чат війни. Мощун": як селище під Києвом стало щитом столиці на початку війни

15:28

20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

Реклама
15:12

Фільми про кохання, які варто подивитися: вічна класика і кіно, яке приголомшить

15:08

Олена Зеленська засвітила грайливе декольте на зустрічі з першою леді США

15:01

Що можна подарувати на День вчителя бюджетно: 6 класних ідей

14:55

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у КримуВідео

14:46

Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

14:41

Україна заплатить 20 000 євро: суворе покарання від УЄФА

13:54

"Довбануло так, що вікна вилетіли": очевидець розповів про ракетний удар по ЧеркасахФотоВідео

13:53

Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної "бавовни"

13:36

Як швидко і легко прибрати катишки з одягу: 3 безвідмовних способи

13:33

Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти