Запуск Північного потоку-2 і хитрий маневр Газпрому: експерт попередив про крах планів Росії

Росія не зможе створити фіктивну фірму для запуску Північного потоку-2, - економіст / Reuters

Росія не зможе створити фіктивну фірму з метою запуску газопроводу Північний потік-2 в обхід європейського законодавства. Шантаж Європи з боку Москви не спрацює, а своє вагоме слово напевно скажуть США. Росіянам не вдасться обійти вимоги Третього енергетичного пакету, згідно з якими видобувачем, постачальником і транзитером газу не може бути одна й та ж сама компанія, як відбувається в ситуації з Газпромом. Про це заявив економіст Андрій Новак.

"Це мислення пострадянського простору, що можна фіктивну фірмочку зареєструвати сьогодні, а завтра вона вже учасниця "Північного потоку-2". У Європі такі циркові номери просто не пройдуть. Там ретельна перевірка: що за компанія, яка передісторія у неї, який фінансовий стан. Тому фіктивну мильну бульбашку зареєструвати постачальником величезних обсягів газу щодо такого скандального газопроводу Путіну не вдасться", - розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.

читайте такожСША та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від УкраїниЯк вважає Новак, перепоною для Росії в цьому питанні стануть дії США і законодавство Євросоюзу. Росіяни змушені реалізовувати Північний потік-2 в умовах принципу Третього енергетичного пакету, згідно з яким одна й та ж сама компанія не може бути добувачем, постачальником і транзитером палива. Створення фіктивної компанії призведе до позову у Європейський суд з боку конкурентів проекту ПП-2, який завершиться не на користь трубопроводу Газпрому.

"Вся справа не у формальних юридичних процедурах, а у тому, що Росія "Північний потік" змушена будувати за європейським законодавством. Європейське законодавство в енергетиці - поділ на 3 частини: виробник, постачальник і той, хто продає. Не може це бути одна компанія. Це принцип Третього енергетичного пакету. І юридично обдурити це, створивши фіктивну бульбашку, у Європі неможливо. Будь-який судовий позов будь-якого конкурента в Європейському суді закінчиться на користь законодавства", - підкреслив Андрій Новак.

Сертифікація Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада вирішило призупинити процедуру сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процес було поставлено на паузу через те, що структура власності проекту не відповідає вимогам законодавства Німеччини.

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У Німеччині поставили Росії умову, яка передбачає створення Nord Stream AG (оператором ПП-2, - ред.) нової компанії. Зареєстрована компанія повинна отримати у володіння частину трубопроводу, яка йде німецькою територією.

Причому допоки, доки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік-2 не відновиться.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Москва збирається виконати всі вимоги Німеччини з метою якнайшвидшого введення до експлуатації трубопроводу ПП-2.

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко казав, що Росія в питанні сертифікації Північного потоку-2 перейшла до "юридичних трюків". На його думку, росіяни намагаються зареєструвати у ФРН компанію, яка, мовляв, повинна стати оператором тільки німецької частини газопроводу. Після цього Москва має намір відзвітувати про виконання вимог. Подібний крок - порушення європейських правил, і США повинні впровадити санкції проти такої "компанії-оператора".читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і початок морозів: ціна на газ у Європі наближається до нового рекорду

13 грудня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила зупинку сертифікації компанії-оператора Північного потоку-2. Причина - невідповідність структури власності проекту вимогам ЄС, згідно з якими видобутком, продажем і транспортуванням газу не може займатися одна й та ж сама компанія.

16 грудня в німецькому регуляторі підкреслили, що сертифікацію ПП-2 не буде успішно завершено у першій половині 2022 року. Однак Росія вже почала реєстрацію у Німеччині нової компанії на вимогу Берліна. Через зупинку процедури сертифікації запуск трубопроводу Газпрому відкладається мінімум до літа наступного року.