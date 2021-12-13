ФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і заявила про жорсткі вимоги до Газпрому

Сертифікація Північного потоку-2 призупинена через вимоги до проекту, пов'язані з європейськими правилами - МЗС Німеччини / Reuters

Німецький регулятор призупинив процедуру сертифікації Північного потоку-2 внаслідок конкретних вимог енергетичних правил Євросоюзу, серед яких анбандлінг (Газпром, як газовидобувна компанія, не може бути власником магістралі, компанія-оператор якої - Nord Stream 2 AG - належить російському газовому монополісту, - ред.) та інші питання, пов'язані з реалізацією трубопроводу. Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Як повідомляє Ansa, перед участю в засіданні Ради ЄС у Брюсселі вона нагадала про те, що сертифікація Північного потоку-2 була призупинена німецьким регулятором ще в листопаді.

читайте такожУгода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір повністю обрубати транзит газу через Україну"Федеральне мережеве агентство призупинило процес сертифікації, тому що є чіткі вимоги європейського енергетичного права в питанні анбандлінгу та інших конструкційних питань. Це було зроблено ще декілька днів тому агентством", - підкреслила Бербок.

Вимога Євросоюзу щодо запуску Північного потоку-2

Російський газопровід Північний потік-2 не відповідає вимогам Третьої газової директиви Євросоюзу. Згідно з європейським законодавством, одна і та ж компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу. Компанія Nord Stream 2 AG, оператор ПП-2, належить Газпрому, який видобуває газ.

На думку аналітика Даніеля Чижевського, Газпрому доведеться створити нову компанію-оператора Північного потоку-2. На його думку, в крайньому випадку, власником трубопроводу може стати конгломерат європейських компаній-учасників проекту - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall. У такому випадку всі правила будуть дотримані.

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Призупинення Німеччиною сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН 16 листопада ухвалило рішення про припинення процедури сертифікації компанії-оператора газопроводу ПП-2. Згідно з позицією регулятора, структура власності російського енергетичного проекту не відповідає вимогам законодавства Німеччини.

Для того щоб сертифікація Північного потоку-2 продовжилася, компанії Nord Stream AG потрібно створити нову юридичну особу відповідно до німецького законодавства. Така компанія повинна стати власником учасника газопроводу, який проходить територією Німеччини.

Допоки, доки Росія не виконає вимогу Берліна, сертифікацію Північного потоку-2 не відновлять.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що Росія в ситуації з сертифікацією Північного потоку-2 вирішила перейти до "юридичних трюків". На думку менеджера, Газпром намагається зареєструвати у ФРН компанію, яка нібито повинна стати оператором тільки німецької ділянки трубопроводу. Такий крок є порушенням європейських правил. США повинні впровадити санкції проти нової компанії Газпрому.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва виконає всі вимоги Німеччини щодо Північного потоку-2, щоб якомога швидше запустити трубопровід.