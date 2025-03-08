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Заборона США на передачу розвідданих призвела до збільшення втрат ЗСУ – Time

Олексій Тесля
8 березня 2025, 12:52
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Найгостріше ситуація, що склалася, вплинула на українців у Курській області.
Заборона США на передачу розвідданих призвела до збільшення втрат ЗСУ – Time
ЗСУ обмежили доступ до розвідданих США / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, ua.depositphotos.com

Головне:

  • За останні дні втрати ЗСУ могли істотно збільшитися
  • Найбільша проблема - це моральний стан українських військ

За останні дні втрати ЗСУ могли збільшитися внаслідок рішення США призупинити передачу військової розвідувальної інформації Україні.

"Через цю паузу (у передачі США розвідданих, - ред.) є сотні загиблих українців", - ідеться в публікації Time із посиланням на п'ятьох високопосадовців, та офіцерів.

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Уточнюється, що найбільшою проблемою є моральний стан українських військ, оскільки ЗСУ змушені воювати без деяких із найкращих систем озброєння, не через російські атаки, а через ставлення США, що дає перевагу ворогу на передовій.

Автори зазначають, що найгостріше це вплинуло на українців у Курській області, де Збройні сили намагаються утримати смугу території, яку вони захопили під час наступу минулого серпня.

"Президент Зеленський розглядає цей регіон як критичне джерело важелів у будь-яких майбутніх мирних переговорах із росіянами. Його мета - обміняти частини території Курська на українські землі, окуповані Росією", - йдеться у статті.

Журналісти пишуть, що після того, як США припинили обмін розвідданими, росіяни швидко просунулися в Курській області, намагаючись перерізати українські лінії постачання.

Що кажуть у Києві

Джерело в уряді Зеленського підтвердило, що операції в Курській області найбільше постраждали від втрати доступу до розвідданих США. Українці втратили здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших літаків, коли ті злітають у Росії.

Як наслідок, Україна має менше часу, щоб попередити цивільних і військових про ризик наближення авіаудару або ракети. Втрата розвідданих США також погіршила спроможність українських сил завдавати ударів на великі та середні відстані по російських цілях.

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова передавати Києву свої розвіддані замість США. Французька розвідка суверенна і має власні можливості, повідомив Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що компанія Maxar, що спеціалізується на супутникових знімках високої якості, обмежила безкоштовний доступ до своїх зображень. Однак інформація про повну заборону для України не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. Вона уточнила, що питання подальшого фінансування перебуває на розгляді, а рішення ще не ухвалено.

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Що відомо про Time?

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

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