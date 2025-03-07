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Україна має доступ до супутникових знімків Maxar, але є нюанс - Defense Express

Руслана Заклінська
7 березня 2025, 17:33
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Інформація про повну відсутність доступу до суптникавих знімків Maxar для України є неправдивою.
Україна має доступ до супутникових знімків Maxar, але є нюанс - Defense Express
Maxar обмежив безкоштовний доступ до супутникових знімків / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Maxar обмежила безкоштовний доступ до своїх супутникових знімків
  • Українські користувачі можуть отримувати знімки лише на платній основі

Компанія Maxar, що спеціалізується на супутникових знімках високої якості, обмежила безкоштовний доступ до своїх зображень. Однак інформація про повну заборону для України не відповідає дійсності. Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

    В Україні дистриб’ютором Maxar є компанія ТВІС. У компанії пояснили, що нові правила не вплинули на авторизованих українських користувачів. Українські користувачі все ще можуть отримувати знімки, але тепер лише на платній основі, так само, як і клієнти з інших країн, включно з Росією.

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    Водночас представники ТВІС підкреслили, що не мають інформації про те, яким чином Maxar співпрацює із силовими структурами України та чи надає Києву знімки за кошти уряду США.

    Українська OSINT-спільнота "КіберБорошно" першою повідомила про проблеми з доступом до Maxar. Проте згодом спільнота уточнила, що було закрито лише безкоштовний доступ до знімків.

    "Безкоштовним доступом користувалися на усіх рівнях, і це допомагало, як відслідковувати накопичення ворога на тактичному рівні, так й активність на обʼєктах оперативного та стратегічного рівня. Сподіваємось Міністерство оборони працює з європейськими партнерами над цим питанням", - йдеться у повідомленні "КіберБорошна".

    Maxar володіє 10 супутниками дистанційного зондування Землі, які використовуються для аналізу бойових дій, оцінки наслідків атак і розвідки. У самій компанії поки не коментували зміну політики.

    Зупинка допомоги Україні від США - головне

    Як повідомляв Главред, США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. Вона уточнила, що питання подальшого фінансування перебуває на розгляді, а рішення ще не ухвалене.

    Також Сполучені Штати припинили співпрацю з Україною в обміні розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. Це рішення, за словами Реткліффа, можуть скасувати в майбутньому.

    Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може посилити кількість російських авіаційних ударів та безпілотних і ракетних атак по українському тилу, що загрожує безпеці цивільних. Без американської підтримки Україна матиме менше можливостей для ураження російських систем ППО.

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    Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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